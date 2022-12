Indonésie je zemí plnou překvapení, rituálů, magie a tajemných obřadů. Zlato je zde však evidentně nejen na zemi, v chrámech a nejrůznějších barevných ceremoniálech, ale dokonce i ve vodě. O tom se přesvědčili obyvatelé starověkého Acehu, když našli ve vodě zlatý poklad.

Nález zlatých mincí v této vesnici není překvapivý, protože se zde nacházelo první islámské království Aceh, jemuž vládla dynastie Meukuta Alam. Ta se nakonec spojila i se sousedním královstvím, kde byla vládnoucí dynastií Darul Kamal. Obě pak acehský sultán Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam spojil a vytvořil Acehské království Darussalam. Od té doby zde byly mince nacházeny, jenže mezi 13. a 17. stoletím se vesnice Gampong Pande vyvinula v průmyslovou oblast. Přesunula se sem nejrůznější výroba, včetně zlatých mincí.

Ta dala i název celé vesnici, protože Gampong Pande doslova znamená "vesnice odborníka nebo mistra řemesla".

Překvapivý nález učinil z ženy boháče

Obyvatele Banda Acehu zcela náhodně nalezli truhlu obsahující stovky zlatých dirhamových mincí. Ty byly později datovány do doby starověkého acehského království. Nález se podařil ženě, která se živila jako chudá sběračka ústřic. V Indonésii se sběrem ústřic zabývají podle tradice ženy, samozřejmě ženy chudé. A jedné z nich se podařil životní nález, když hledala ústřice v bažinaté oblasti ve vesnici Gampong Pande v Banda Acehu. Zlaté mince byly nalezeny uvnitř truhly, kterou žena nalezla nedaleko starověkého hřbitova zničeného tsunami v roce 2004.

"Mince byly nalezeny v truhle pokryté korály a ústřicemi a pohřbené v bahně," řekl Abdullah, obyvatel vesnice Gampong Pande, kde k nálezu došlo. Samozřejmě, že takové bohatství v místních vyvolalo šílenství a obyvatelé místní, ale i z okolí, se sem sjeli, aby se vydali na místo s nadějí, že i na ně se štěstí usměje a najdou další zlaté mince. Na místo rychle dorazily stovky obyvatel s jednoduchým nářadím. Snažili se seškrabávat písek na dně řeky a v bažině poblíž starověkých hrobek a hledali další zlato.

V Indonésii jsou občas učiněny skutečně převratné nálezy, jak ukazuje i toto video:

Poklad byl ihned prodán

Není to totiž nic tak zcela výjimečného. V Indonésii a zejména v této starověké lokalitě se občas nějaký nález zadaří, ale žádný není tak velký. Mnozí obyvatelé občas najdou nějaké mince, a to i blízko místu, kde žena nalezla celou truhlu.

Osoba, která mince původně našla, tedy žena, údajně nevěděla o ceně svého nálezu. Na truhlu narazila při běžné denní rutině a netušila, že je plná zlatých mincí. Když však truhlu rozbila, vysypaly se z ní. A byly jich stovky.

Obyvatelé ale na nic nečekali a okamžitě se sběhli na místo. Zlaté mince bohužel okamžitě prodali do obchodu se zlatem. Někteří obchodníci se rovnou na místo vydali sami a mince od obyvatel napřímo skupovali.

Vesnice pokladů

Mince se prodávaly po v přepočtu 750 korunách za jednu minci velikosti knoflíku a 1 300 korun za minci větší. Nakonec tedy vesnice shromáždila poměrně jmění. Někteří volají po tom, aby byla vesnice uzavřena a vyhlášena za historické místo s bohatou acehenskou historií. Památky a hrobky v oblasti jsou ponechány v zanedbaném stavu, protože mnoho starobylých hrobek je pohřbeno v bahně. Problém je, že mince byly rozprodány dříve, než se je všechny podařilo shromáždit. Obyvatelé by pak byli zřejmě odškodněni ještě lépe a mince by se přitom nerozutekly do světa. Naštěstí některé mince byly skoupeny pro vědecké účely a budou dále zkoumány.

