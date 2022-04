Nejlepší podmínky pro život skýtá měsíc Jupiteru. Má vodu, kyslík i magnetosféru

Jupiterův měsíc Ganymed

Foto: Profimedia.CZ

Jupiter je oproti Zemi gigantickou planetou a obrovské jsou i jeho měsíce. Například Ganymed je se svým průměrem 5 262 km větší než Merkur a kdyby neobíhal okolo Jupiteru, ale kolem Slunce, uznávali bychom ho jako planetu. To však zdaleka není to jediné, čím je zajímavý. Podle vědců by se na něm mohl dokonce skrývat život.