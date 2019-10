Garota: Důmyslný popravčí nástroj, který se používal ještě v 70. letech

Před vynálezem popravčího prkna byla poprava oběšením dlouhá a hrůzyplná: místo aby se mu zlomil vaz, odsouzenec se na smyčce dusil dlouhé minuty, než se dočkal smrti. Během novověku se proto začaly vymýšlet nové metody, jak popravovaného zbavit života rychleji. Jednou z nich byla tzv. garota.

Šlo o popravčí zařízení v podobě lavice a kůlu se železným obojkem, který sedícímu odsouzenci svíral krk a byl pomalu utahován šroubem, dokud se dotyčný neudusil. Garota byla uvedena do praxe ve Španělsku v letech 1812-13 za vlády krále Ferdinanda VII., aby nahradila tradiční šibenici. Původní podoba smrtícího nástroje však nebyla o nic humánnější než klasické oběšení - pro odsouzence bylo snad jen pohodlnější, že u své popravy mohl sedět.

Teprve pozdější modely nabízely zlepšovák v podobě šroubu, který odsouzenému takřka okamžitě zlomil tracheu a hrtan. Na jiném typu garoty rychlou smrt obstarávaly dva prstence, které se pohybovaly protichůdně a tlačily na páteř, až se přerušila mícha, což vedlo k téměř okamžitému úmrtí.

Garota se záhy rozšířila i do španělských a portugalských kolonií a v samotném Španělsku se roku 1828 stala jediným povoleným způsobem civilní popravy. Naopak poslední zemí, kde se garotou mohlo popravovat až do nedávných dnů, byla Andora, jež zrušila trest smrti teprve v roce 1990. Je trochu paradox, že právě tento stát svou poslední popravu provedl v roce 1943, zatímco Španělsko garotou aktivně popravovalo až do začátku 70. let.

Jako poslední usedl na smrtící stroj v roce 1974 katalánský anarchista Salvador Puig Antich, který byl vojenským soudem odsouzen k smrti za vraždu policisty, přestože šlo spíše o zabití během přestřelky. Poprava vyvolala v celém Španělsku bouřlivé studentské protesty a nesouhlasily s ní ani zahraniční obránci lidských práv. Katalánci v Antichovi dodnes vidí mučedníka a pojmenovali po něm jedno náměstí v Barceloně. Nejsmutnější na celé události byl fakt, že popravenému muži bylo teprve 31 let.