V moderním světě architektury se často počítá každý metr čtvereční. To si uvědomuje i architekt Brad Swartz, jehož bychom mohli nazvat kouzelníkem s prostorem. Podařilo se mu zdánlivě nepraktickou garsonku v Sydney o rozloze 24 metrů čtverečních geniálně proměnit a vytvořil z ní luxusní světlý byt.

Zapomeňte na konvenční přesvědčení, že klient diktuje design; v případě Brada Swartze jde o souhru místa a prostoru, která organizuje hru kreativity. Na výsledek se podívejte ve videu zde:

Zdroj: Youtube

Odkud se vzala hlavní idea

Znovuzrození bytu Boneca, který se nachází na vnitřním předměstí Sydney, je skutečně geniálním příkladem tvořivosti. Společnost Brad Swartz Architects se pod tvůrčím vedením Swartze pustila do nelehké výzvy, jejímž cílem bylo nově definovat samotnou podstatu tohoto prostorově omezeného místa. Úkolu se zhostili s otevřenou myslí; žádné striktní zadání – pouze plášť bytu a orientace na místo – jako dvě hlavní představy.

Koncept moderního bydlení

Původní byt vypadal zcela jinak. Stísněný vstup do kuchyně vedoucí přímo do ložnice, jež zároveň sloužila jako obývací pokoj a koupelna, to vše bez vyhrazeného prostoru pro stolování.

Bradova vize se snažila posunout tento koncept do 21. století a přijmout změnu dynamiky životního stylu. „Když přijdete domů, chcete, aby ložnice byla oddělená a kuchyně byla součástí obytného prostoru, abyste se mohli bavit,“ poznamenává.

close info Tom Ferrguson, bradswartz.com.au, CC 4.0 zoom_in Prostor je využit efektivně

Celková změna konceptu bytu

Výsledkem Bradova konceptu je předělání vnitřních stěn, nové instalace a promyšlené dispoziční úpravy, které společně vdechly kompaktnímu příbytku nový život. Jakmile vstoupíte dovnitř, levou stěnu zdobí elegantní kuchyňská linka, která je hladce integrovaná s vestavěnou manželskou postelí se skrytým úložným prostorem. Chodba vede do přemístěné koupelny, strategicky respektující lepší průchodnost.

close info Tom Ferrguson, bradswartz.com.au, CC 4.0 zoom_in Zástěna prostor rozděluje na ložnici, obývací část a kuchyň

Ústředním prvkem proměny bytu je na míru vyrobená posuvná zástěna, designový zázrak, který se s grácií přizpůsobí různým scénářům. Zástěna je vyrobená z lamelového dřeva a dodává místu nejen vizuální zajímavost, ale řeší i praktické problémy. Filtruje světlo a bojuje tak proti světlosti bytu, vymezuje prostory, aniž by je rozdělovala, a dokonce umožňuje i větrání.

Dualita bytu

Klíčovým rysem bytu je jeho dualita. Skryjete-li postel, získáte příjemný prostor pro zábavu s ucelenou kombinací kuchyňské, jídelní a obývací zóny. Posunutím zástěny odhalíte kuchyň a ihned získáte klidnou atmosféru ložnice. Na pouhých 24 metrech čtverečních si obyvatel užívá luxusu dvou rozlehlých místností, což je důkazem geniálního návrhu Brada Swartze.

close info Tom Ferrguson, bradswartz.com.au, CC 4.0 zoom_in Kuchyně je malá, ale funkční

Skryté osvětlení se stává jemnou, ale působivou tečkou na závěr - zapuštěné, podsvícené a pásové osvětlení vytváří atmosféru, která evokuje luxusní hotely.

Apartmán Boneca je důkazem transformační síly architektury a vyvrací představu, že jde o luxus vyhrazený jen pro pár privilegovaných. Brad Swartz Architects nejenže přepracovali prostor, ale na ploše 24 metrů čtverečních zinscenovali souhru luxusu a praktičnosti, čímž dokázali, že všechno je možné a kreativitě se meze nekladou.

Zdroje: www.habitusliving.com