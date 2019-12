Notorický sukničkář Gary Cooper: Po setkání s papežem se mu život obrátil naruby

Kvůli chybě lékařů se celý život potýkal s podlomeným zdravím, přesto u filmu začínal jako kaskadér. Měl řadu slavných milenek,ale nikdy se nerozvedl. Gary Cooper (†60) byl mužem plným protikladů.

Protichůdné vlivy ho formovaly od dětství. Vyrůstal jako typický kovboj, ale s chováním anglického gentlemana. Narodil se jako Frank James Cooper 7. května 1901 ve státě Montana, kde ještě zdaleka neutichly dozvuky Divokého západu. Jeho otec Charles byl ale rozený Angličan, který do Ameriky přišel v roce 1885 a ze soudního zapisovatele se vypracoval na vrchního soudce. Coby bohatý muž si pořídil farmu o rozloze zhruba 250 hektarů a patřil mezi největší chovatele dobytka v okolí.

V roce 1895 se mu narodil syn Arthur, o šest let později přibyl ještě Frank. Bratři se velmi brzy zapojili do péče o dobytek a naučili se řadu kovbojských dovedností.

Maminka Alice, rovněž Angličanka, ale nechtěla, aby z jejích synů vyrostli neotesaní honáci, a tak je v roce 1909 poslala do internátní školy v Anglii. Bratři z Divokého západu působili v upjatém prostředí jako dokonalá atrakce, což se neobešlo bez posměšků, ale nakonec se z nich po čtyřech letech stali malí gentlemani.

Těžký úraz

Blížící se světová válka donutila rodiče vzít potomky zpět za oceán. Starší Arthur narukoval do armády, Frank musel přiložit ruku k dílu na farmě. „Vstávat v pět ráno a nakrmit 450 kusů dobytka, to nebylo zrovna romantické," vzpomínal později. Snadné to neměl ani ve škole, spolužáci se pro změnu posmívali jeho britskému přízvuku a později i nebývalé výšce 191 centimetrů. Není divu, že býval vždy zamlklý, nesmělý ve styku s dívkami a nejraději si kreslil. Postupně se rozhodl, že se bude po střední škole živit jako karikaturista.

V roce 1922 měl ale těžkou autonehodu, při níž si rozdrtil pánev. Lékaři jeho stav špatně vyhodnotili a v rámci rekonvalescence mu poradili, aby co nejvíce jezdil na koni. Díky tomu dosáhl v sedle značného mistrovství, ale kosti mu špatně srostly, čímž si zadělal na celoživotní chronické bolesti.

Stydlivý milovník

Když jeho rodiče v roce 1924 na čas odjeli kvůli práci do Los Angeles, vydal se za nimi s vidinou, že se coby kreslíř uchytí u novin. Smůla. O jeho kresby nebyl zájem. Chvíli si přivydělával všemožnými pomocnými pracemi, a když už se chystal vrátit na rodnou farmu, potkal několik kamarádů, kteří si vydělávali u filmu jako kaskadéři. Westerny se tehdy točily jako na běžícím pásu a Frank se chopil příležitosti. Dva roky padal z koně, čímž si dále zhoršoval bolesti kloubů. Nakonec měl všeho po krk a rozhodl se vydělávat jako skutečný herec.

Ledy se hnuly ve chvíli, kdy potkal filmovou agentku Nan Collins. Překřtila ho na Garyho a sehnala mu první roli, kde nemusel padat na zem. Sice šlo o němý film, ale mladík svým výkonem zaujal a studio Paramount s ním podepsalo smlouvu. Šéfové se brzy rozhodli, že z něj udělají prvotřídního milovníka. Nemluvný stydlín se velmi rychle otrkal a brzy si ve společnosti žen počínal velmi obratně nejen před kamerou, ale také v soukromí. Co film, to jedna milenka. Kvůli mexické krásce Lupe Velez se dokonce odstěhoval od rodičů, kteří to nesli dost nelibě. Když se nakonec musel rozhodnout mezi maminkou a přítelkyní, vyhrála samozřejmě maminka.

Přiznání k nevěře

Gary neměl herecké vzdělání a jeho projev byl velmi civilní, což diváci milovali. Herec šel z filmu do filmu, ale v roce 1931 se u něj objevily známky přepracování. Vše ještě zhoršila žloutenka. Na doporučení lékařů odjel na několikaměsíční dovolenou. Vydal se do Evropy, kde se věnoval radovánkám hodným pravého gentlemana. Honosné šlechtické večírky, dobré jídlo a pití nebo výlety na africké safari. Filmové studio se za něj snažilo sehnat náhradu a sáhlo po anglickém herci jménem Archibald Leach, kterého přejmenovalo na Caryho Granta.

V roce 1933 se Gary seznámil s Veronikou Balfe, nepříliš úspěšnou herečkou, ale také dcerou bohatého finančníka z Wall Street. Záhy si o dvanáct let mladší dívku vzal a po čtyřech letech se jim narodila dcera Maria.

Manželství trvalo 28 let, ale procházelo řadou krizí. Gary se postupně dostal až na samotný herecký vrchol, pětkrát byl nominovaný na Oscara a tři sošky získal. Stejně pověstné jako jeho herecké umění byly i jeho avantýry. Seznam milenek čítal desítky jmen, třeba Marlene Dietrich, Carole Lombard, Joan Crawford, Ingrid Bergman, Grace Kelly nebo Gina Lollobrigida. Čestné místo mezi nimi ale měla Patricia Neal.

O čtvrt století mladší herečku poznal v roce 1949 při natáčení filmu The Fountainhead. Románek jako vždy nejprve tajil, ale pak se manželce přiznal, odstěhoval se k Patricii a dokonce s ní čekal dítě. Když se vše provalilo, dívka neustála obrovský tlak a potratila. Milenci se vzápětí rozešli, ale Gary neměl odvahu přijít manželce a dceři na oči. Dlouhé měsíce se potuloval po světě, procestoval Mexiko, Francii i Havaj. Domů se vrátil až v roce 1954.

Láska až za hrob

Mnozí se Veronice divili, že už dávno nepožádala o rozvod, ale podobné řešení pro ni jako pro hluboce věřícího člověka nepřicházelo v úvahu. K víře postupně přivedla i svého muže. Notorický sukničkář měl nejprve soukromou audienci u papeže Pia. XII. a v roce 1959 oficiálně vstoupil do církve. Svou duši ale nespasil. O několik měsíců později mu lékaři našli rakovinu prostaty a nepomohla ani okamžitá operace. Gary zemřel šest dní po oslavě svých šedesátých narozenin.

Veronica se později znovu vdala a odstěhovala se za manželem z Los Angeles do New Yorku. Garyho si ale vzala s sebou. V roce 1974 nechala jeho tělo exhumovat a přemístit na druhý konec Spojených států. Když v roce 2000 zemřela, pohřbili ji vedle něj.

Co ještě nevíte

* Jako mladík si vydělával coby průvodce v Yellowstonském národním parku.

* Objevil se ve 107 filmech, 14 z nich bylo němých a pouhých 16 barevných.

* V roce 1939 odmítl roli Rhetta Butlera v Severu proti Jihu. Nahradil ho Clark Gable.

* V letech 1951–53 prodělal čtyři operace kýly.

* V roce 1958 podstoupil menší plastickou operaci obličeje.

* Několik měsíců před smrtí obdržel Oscara za celoživotní dílo. Cenu za něj převzal jeho nejbližší přítel, herec James Stewart.

* V roce 2009 se v USA objevil na poštovní známce.