USA investovalo miliony do výroby "gay bomby". Měnila by vojáky v homosexuály

Tereza Malá

Americká armáda přemýšlela o efektu "Gay bomby".

Foto: vladm / SHutterstock

I když je to příběh 30 let starý, přesto stojí za připomenutí. A ne, nejedná se o apríl, ale o skutečnou válečnou strategii, byť nerealizovanou. Věřili byste, že ještě v roce 1994 americká armáda uvažovala o sestrojení "homosexuální bomby"? Jejím cílem mělo být oslabit a odvést pozornost protivníků, ale ne je nutně zabít. Nejedená se o sci-fi, ale o reálnou strategii, o níž se v americké armádě uvažovalo.

Geniální návrh gay bomby zůstal jen u teorie a myšlenka nikdy nebyla uvedena do provozu. Dokumenty, které byly zveřejněny v texaském Austinu a které nejsou výplodem konspiračních teoretiků, potvrzují pravost tohoto nápadu. Studie byla nahrána na CD-ROM, který americká armáda vytvořila v roce 2000 a v roce 2002 předložila Národní akademii věd.

Původní nápad se objevil v roce 1994, ale o dalších osm let později, v roce 2002 byla Národní akademií věd myšlenka znovuotevřena a podnítila řadu dalších, stejně neobvyklých nápadů na chemické zbraně.

Koncept gay bomby byl založen na tom, že by se na nepřítele svrhla směs chemikálií, která by bojující vojáky doslova do písmene donutila vzájemně se do sebe zamilovat. Tak by byla jejich pozornost odvedena od boje a válečných povinností. Protože co jiného muže rozptýlí natolik, že i boj jde stranou? Sexuální touha a vzrušení.

Zdroj: Youtube

Plán za 7,5 milionu dolarů

Touto myšlenkou se skutečně americké ministerstvo obrany zabývalo. Chtěli použít sex coby nejsilnější zbraň na likvidaci protivníka. Na mysli měli zejména teoretické chemické zbraně, které by narušily morálku nepřítele, oslabily nepřátelské vojáky, ale nezabíjely by je.

Výzkumníci z Wrightovy laboratoře v Ohiu, kde se dnes nachází Výzkumná laboratoř amerického letectva, začali zkoumat alternativní možnosti, jež by je k utopistickému cíli dovedly.

Armáda se zabývala zcela vážně myšlenkou, která věc dokáže nejvíce rozptýlit pozornost mužů na dostatečně dlouhou dobu, aby mohlo vojsko zaútočit… a aniž by byli vojáci zabiti.

Dokonalý, ale opravdu bláznivý plán se pomalu začal rodit. Výzkumníci sestavili třístránkový návrh na plán, jehož hodnota by v případě realizace dosáhla v přepočtu dnes sumy 186 milionů korun. Gay bomba!

Gay bomba: Láska ve válečné vřavě

Jak plán zněl? Gay bomba měla být svržena na bojiště, kde by způsobila oblak plynu. Chemikálie v něm obsažená by v nepřátelském táboře způsobila, že by se nepřátelští vojáci skutečně jeden do druhého zamilovali a jejich momentální přitažlivost by je odvedla od boje. „Jejich jednotky by se rozpadly, protože všichni jejich vojáci by se stali neodolatelně přitažlivými jeden pro druhého," stálo ve zprávě.

I když jen velmi málo studií přineslo výsledky, které by tento návrh potvrdily, vědci si šli stále za svým a svou gay bombu zdokonalovali – doplňovali afrodiziaka a další vůně.

Další šílené nápady

Gay bomba není jediným šíleným nápadem. Podobných se objevilo mnoho. Podobně šílená je bomba s pracovním názvem "Kdo? Já?", která měla donutit vojáky prdět a odvést jejich pozornost příšerným zápachem na dostatečně dlouhou dobu. Nápad byl ale zavržen s tím, že v některých částech světa není zápach prdících lidí považován za nechutný. Pak mohla existovat i bomba "bodni mě/zaútoč na mě", která by vypouštěla vůni přitahující hejna rozzuřených vos, která měla způsobit "odporný a trvalý zápach z úst". Bohužel ani jedna z těchto myšlenek nedošla rovněž realizace.

Za gay bombu navíc získali výzkumníci tzv. Ig Nobelovu cenu, což je parodie skutečné ceny za „neobvyklé vědecké úspěchy, které nejprve lidi rozesmějí a pak je donutí přemýšlet".

Že to zní neskutečně? Přesto je to tak. Ani Pentagon nepopřel, že návrh byl předložen: "Ministerstvo obrany je odhodláno identifikovat, zkoumat a vyvíjet nesmrtící zbraně, které podpoří naše muže a ženy v uniformách."

A na závěr ocitujme Aarona Belkina, ředitele Centra Michaela Palma na Kalifornské univerzitě: "Představa, že byste někoho mohli podrobit nějakému aerosolovému spreji a změnit jeho sexuální chování, je směšná."

