Záhadná smrt jediné skutečné lásky A. Hitlera: Zabil Geli Raubovou sám diktátor?

Když šla Geli Raubalová po ulici, lidé se za ní otáčeli. "Byla to vysoká dívka temné krásy. Nemohli jste ji přehlédnout," popsala ji sousedka. Mladou krasavici bohužel čekal smutný konec. V září roku 1931 byla nalezena mrtvá s prostřeleným hrudníkem. Vedle jejího těla ležela pistole patřící Adolfu Hitlerovi.

Temperamentní Geli Raubalová musela učarovat každému, kdo ji potkal. Zbožnoval ji i nevlastní bratr její matky, "strýček Alf", který ji vzal pod svá ochranná křídla, když začala studovat v Mnichově medicínu. Strýcova náklonnost ale postupem času přerůstala v něco víc. Dodnes nikdo přesně neví, co to vlastně bylo: pokušení incestu, neovladatelná vášeň muže středního věku pro mladou dívku, nebo něžné city téměř otcovské? Jisté je, že Geli Raubalová byla největší láskou Hitlerova života. Kromě své zesnulé matky německý vůdce nikdy jinou ženu tolik nemiloval.

Ve zlaté kleci

Své neteři snášel modré z nebe, zahrnoval ji luxusními dárky a s hrdostí ji ukazoval svým spolustraníkům. Když vyjádřila přání, že by místo medicíny raději studovala zpěv, najal jí nejlepší učitele. Někde v hloubi duše ale věděl, že společné soužití nevydrží věčně. Geli byla téměř o dvacet let mladší a nápadníci se na ni lepili jako vosy na med. Jednoho dne se chtěla provdat.

Hitler činil vše pro to, aby ten den oddálil. Vztahy s muži jí zakazoval a později ji už nepustil samotnou ani na nákup. Geli si začala připadat jako ve vězení. A táhlo ji to do Vídně, kde chtěla zahájit pěveckou kariéru.

Do Vídně v rakvi

Tento plán už nikdy neuskutečnila. Do Vídně sice dorazila, ale v pohřebním voze. 18. září 1931 její život ukončila rána ze strýcovy pistole. Hitler ve snaze zabránit skandálu, který by mohl ohrozit jeho politické tažení, nechal její tělo narychlo odvézt do Rakouska, kde bylo v tichosti pohřbeno. Přesto se o dva dny později v německém bulváru objevily obrovské titulky hlásající: "Hitlerova milenka spáchala sebevraždu!"

Mluvčí NSDAP na tiskové konferenci novinářům nejistě vysvětlil, že Geli Raubalová svůj život ukončila z extrémní trémy před prvním pěveckým vystoupením. To neznělo příliš věrohodně, jelikož Geli byla všem známá jako plnokrevná a sebevědomá mladá žena. Ihned se proto začalo spekulovat, jaký byl asi pravý důvod její sebevraždy. A zda to vůbec byla sebevražda.

Hitler během vyšetřování důrazně popřel, že by smrti jeho neteře předcházela hádka. V odjezdu do Vídně jí podle svých slov nebránil. V policejním protokolu se ale zachovala zmínka o tom, že mrtvá dívka měla zlomený nos. Mohlo to znamenat, že ji strýc v záchvatu hněvu uhodil? Vyšla rána z pistole náhodou, nebo si Geli sáhla na život v zoufalém pocitu, že o svém životě nikdy nebude smět rozhodovat sama?

Nosila pod srdcem Hitlerovo dítě?

Objevily se také dohady, zda 23letá Hitlerova neteř nebyla v době své smrti těhotná. To by vysvětlilo, proč Hitler tolik spěchal na přesun jejího těla do Vídně a zabránil důkladné pitvě.

Tyto spekulace přiživil Hitlerův synovec William Stuart-Houston, který vzpomínal: "Když jsem v roce 1931 navštívil Berlín, rodina měla problémy. Každý věděl, že Hitler má intimní poměr se svojí spolubydlící a že ona čeká dítě."

Hitler sám děti nikdy nechtěl. Podle některých dohadů mohl Geli nutit k potratu, a když odmítla, nechal ji zavraždit. Podle jiných hlasů však svou neteř příliš zbožňoval na to, aby ji jen tak zabil. Spíš ji prý dohnal k sebevraždě svou majetnickou a panovačnou povahou.