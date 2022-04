Vědci našli v moři obří gelové koule. Zatím vůbec netuší, jakého jsou původu

Obří gelové koule rozhodně nejsou medúzy. Ilustrační foto.

Z moří a oceánů máme prozkoumáno zatím nejméně, takže právě zde se čas od času najde cosi, co vědci nedokáží nikam zařadit. Nemusí se vždy jednat ani o živočichy žijící v temných a nedosažitelných hlubinách. Může to být i zcela normálně, při rekreačním potápění, jako tento objev, o kterém dosud nic nevíme. Co je tento záhadný objekt?

Zkušený potápěč Erling Svensen je právě mužem, kterému se podařilo spatřit pod vodou zajímavý objekt, a to hned dvakrát. Jedná se o podivné a trochu děsivé transparentní gelové koule. Ač by se zkušenému biologovi mohlo zdát, že se jedná o tvora podobného medúze anebo vajíčka jiného podmořského živočicha, není tomu tak. Objekt byl pozorován v západním Norsku a vědci vůbec netuší, co jsou tyto obří gelové koule zač.

Záhada zejména norských vod

Od počátku tohoto tisíciletí napočítali vědci z Norského institutu pro výzkum moří obdobné pozorování celkem 17krát. Všechna popisují velkou gelovou kouli o průměru asi jeden metr. Některé z nich přitom byly zcela průhledné a lidé je viděli v hloubce 20 metrů a výše, blíže k hladině. Většina z pozorování byla zaznamenána v Norsku v letních měsících, ale dvě gelovité hroudy byly rovněž viděny u pobřeží Švédska, jedna u Aljašky a tlustá hrouda byla pozorována dokonce u Turecka.

Vejce obří chobotnice?

Stopy by mohly směřovat k obří chobotnici, ale je to málo pravděpodobné. Přesto někteří vědci předpokládají, že by tyto obří, téměř metrové transparentní gelové koule mohly být vajíčkem chobotnice obrovské. Tato chobotnice patří do čeledi Architeuthidae k rodu Architeuthis a žije v hlubokých oceánech. Domněnka se však stále nepotvrdila.

Metrová koule vypadá jako balón

Samozřejmě si u identifikace tohoto objektu přisadili i lovci senzací, kteří považují tajemné objekty za vejce mimozemšťanů, což je však ještě více zcestná teorie. Norští vědci jsou si ale jisti, že se z těchto koulí zřejmě malí mimozemšťánci nevylíhnou.

Koule jsou na omak pružné a jsou tvrdé jako balón. Ve vodě jsou všechny pohyby pomalejší, proto je zvláštní, že se nejedná o amorfní hmotu, ale o objekt, který se při pohybu rukou podle Svensena pohyboval jako taková gelová hrouda.

O tom, co by koule mohly být, se vědci neustále přou, a to vědci napříč celým světem. Pokud jste tedy i vy při potápění obdobnou asi metrovou kouli viděli, vědci budou jistě za vaše názory vděčni.

