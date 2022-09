Kvůli záhadnému starověkému disku se vědci hádají do krve. Nic jim nedává smysl

Natálie Borůvková

Co prozradil nález záhadného disku?

Objev vzácného genetického disku z Kolumbie stále vyvolává řadu otázek. Je skutečný? Co znamená? Odkud pochází? Vědci se kvůli němu dokonce hádají do krve. Nic na něm totiž nedává smysl.

"Genetický disk" je jedním z nejneuvěřitelnějších objevů 20. století. Tento předmět má totiž obsahovat poznatky o genetickém vývoji člověka.

Kvůli záhadnému starověkému disku se vědci hádají do krve

Zajímavé je, že disk je údajně datován do prehistorické doby a symboly na kruhovém kameni popisují biologické věci, které jsou vědcům známy až po objevu mikroskopu.

Je to tedy skutečně důkaz vyspělé civilizace, která existovala před lidmi, nebo jen podvod?

Takzvaný genetický disk objevil průmyslový designér Jaime Gutierrez Lega v roce 1964 poblíž Bogoty v Kolumbii. Po celá desetiletí sbíral těžko vysvětlitelné starověké artefakty a černý kamenný disk je jedním z nich. Většinu artefaktů našel v málo prozkoumané a drsné oblasti Sutatausa, která se nachází v kolumbijské provincii Cundinamarca.

Průměr kamenného disku je 27 cm a jeho hmotnost se pohybuje kolem 2 kg. Je vyroben z lyditu, velmi tvrdého materiálu srovnatelného se žulou. Díky svému vícevrstvému složení je ale poměrně křehký.

Podle současných technologických standardů tedy není možné do tohoto materiálu cokoli vytesat. Zajímavé obrazce na disku navíc vypadají, jako by byly na kámen vyraženy, nikoliv vytesány.

Nic na něm nedává smysl

Na obou stranách disku jsou symboly. Znázorňují nitroděložní vývoj plodu ve všech fázích a dělení buněk v různých stadiích určitých bytostí. Na jedné straně je znázorněn vývoj plodu v bytost podobnou člověku. Na disku jsou také zobrazeny mužské a ženské pohlavní orgány. Zvláštností pak je, že hlavy těchto tvorů nejsou lidské.

Genetický disk se pak dostal do povědomí poté, co jeho podobu sponzoroval slavný archeolog Klaus Dona. Podle švýcarského autora Ericha von Dänikena mohl disk objevit také Carlo Crespi Croci, který v polovině 20. století působil jako misionář v Ekvádoru. Croci měl sbírku artefaktů z Jižní Ameriky, které nepatřily žádné ze známých archeologických kultur. Měl artefakty včetně kamenných disků a tabulek se starověkými kresbami.

Podle uhlíkového datování je disk překvapivě datován do prehistorické doby, ale spermie byly poprvé objeveny v roce 1677 Antoniem van Leeuwenhoekem pomocí mikroskopu.

O pravosti disku se vždy pochybovalo. Nic na něm totiž nedává smysl. Za prvé, neexistuje žádný záznam o tom, kde přesně byl disk nalezen. Za druhé, Dr. Vera M. F. Hammer, mineralog a kurátor Přírodovědeckého muzea ve Vídni, oddělení mineralogie a petrografie, uvedl: "Víme, že disk je zničitelný: "Můj bývalý ředitel, který byl petrologem, řekl, že tato hornina by mohla být lydit, šedá až černá jemnozrnná břidlice nebo umělý výrobek z těchto minerálů. Nikdy jsem disk ani žádný jiný z těchto předmětů nezařadil do zvláštního kulturního období ani jsem se nevyjadřoval k jeho stáří, což ostatně ani nepatří do mé kompetence."

