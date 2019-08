J. Padget: Geniální matematik ohromuje unikátním zrakem. Svět vidí zcela jinak

Matematická teorie popisuje kružnici jako polygon, jenž má nekonečně mnoho stran, které splývají v dokonale zaoblenou křivku. Teď si ale představte, že by váš zrak dokázal všechny ty strany vidět, ačkoli je jich teoreticky nekonečné množství. Kruh by už nevypadal kulatý a pojem nekonečna by se také zrelativizoval. Přesně takovýma očima se dívá na svět Jason Padgett (49) z americké Tacomy.

Jason Padgett přitom během školních let matematiku neměl zrovna v lásce a nikdy mu nepřipadala zajímavá. Při testech opisoval a střední školu dokončil jen díky šťastným náhodám. Až do roku 2002 vedl nezřízený život plný večírků a bujarých pitek. A pak se najednou všechno změnilo.

Jednoho večera se Jason v baru připletl do rvačky. Dva útočníci ho udeřili zezadu do hlavy tak silně, až spadl na zem a před očima se mu zablesklo. V ten okamžik si myslel, že umírá. Lékař mu však diagnostikoval jen natrženou ledvinu a silný otřes mozku a poslal ho do domácího ošetřování s balíčkem analgetik.

U Jasona se však po útoku rozvinula posttraumatická stresová porucha. Mladý muž, který dosud nevynechal žádnou party, se najednou začal stranit lidí. Do barů ho nic netáhlo, lépe se cítil doma o samotě. Kromě toho si ale všiml, že svět kolem něj vypadá nějak jinak, než jak ho znal dříve. "Všechno jsem viděl rozfázovaně, jako byste zpomalili film a mohli vidět jednotlivé snímky filmového pásu. Normálnímu člověku tyto sekvence splývají v jednolitý pohyb, ale já jsem byl schopen je od sebe odlišit," vysvětlil Jason.

Jeho vidění bylo náhle čistě geometrické. Když se zadíval na svou ruku, nahlédl ji jako 3D objekt pohybující se časoprostorem. Jak věci okolo sebe viděl, tak je Jason začal i kreslit. Kruh načrtl jako sled překrývajících se trojúhelníků, díky čemuž pochopil podstatu konstanty pí, která ho kdysi ve škole akorát strašila v písemkách coby součást nudných vzorců. Geomerické tvary navíc dokázal sám od sebe i přesně definovat; dokonce přesněji, než jak to činí matematická věda.

"Dokonalý kruh neexistuje," prohlásil například Jason. "Vždycky jde jen o mnohostranný polygon, který se pomyslnému dokonalému kruhu blíží." Jason nesouhlasí ani s konceptem nekonečna, protože každý tvar vnímá jako ukončenou konstrukci menších a ještě menších jednotek.

Nečekaně nabytá schopnost geometrického myšlení ho zavedla na kurzy matematiky a učinila z něj světově uznávaného vědce. "Je mi líto, že jsem už v dětství nepochopil, jak je matematika zábavná," říká Jason, který dnes o svých teoriích přednáší vyprodaným sálům a snaží se matematiku popularizovat mezi mládeží.