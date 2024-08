Jak ten čas letí povzdechli si nejspíš Linda Finková a Richard Genzer, rodiče dcery Viktorie, která letos v polovině července řekla své ano tenistovi Davidovi Šodkovi. Pyšná maminka se na svém instagramovém profilu pochlubila její fotkou ve svatebních šatech a jejím novomanželským polibkem.

Genzerovi

Známý bavič, herec a bývalý tanečník skupiny UNO Richard Genzer (*1966) se s maminkou dnes třiadvacetileté dcery Viktorie seznámili během natáčení pořadu TV Nova Hogo Fogo a prý to mezi nimi ihned zajiskřilo. Brali se v roce 2000. Jeho dnes už bývalá manželka Linda Finková (*1968) je známá muzikálová herečka a zpěvačka. Možná si ji starší vybaví z pěveckého dua Linda a Pavel (Noha), když začínala s kapelou Karla Vágnera, možná si třeba vzpomenou na jejich hit Po hlavě skoč jen tak.

Spolu mají Linda a Richard ještě šestnáctiletého syna Matyáše. Velká láska jim vydržela dvanáct let. Tehdy ji Richard opustil kvůli o dvanáct let mladší učitelce Markétě Jiránkové, vztah trval šest let. Linda sama nezůstala a našla si nového partnera.

Ačkoli spolu nežili víc jak deset let, rozvedli se teprve loni, v klidu a bez hádek. Vztah mají velmi přátelský, nebyl proto problém se spolu dohodnout a svatbu si užili.

Krásná nevěsta

Krásný pár, krásné počasí a místo pro romantickou svatbu jako stvořené. Vysokoškolačka Viktorie a čtyřiatřicetiletý tenista David si vyměnili snubní prstýnky v zámeckém parku Chateau St. Havel v pražské Krči. Svatba proběhla v rodinném kruhu, za přítomnosti blízkých přátel. Bližší podrobnosti nezveřejnili, ale pyšná maminka se pochlubila na svém instagramovém profilu krásnou nevěstou. Viktorie měla dlouhé šaty s odhalenými rameny, bílé růže a sympatický ženich David modrý oblek.

Novomanželé se vydali na společnou plavbu životem a možná si ještě někde užívají líbánky, tak přejeme klidné vody a bezpečný manželský přístav.

