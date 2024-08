Externí autor 22. 8. 2024 clock 4 minuty gallery video

Dnes již legendární pořad TV Nova Tele Tele se poprvé objevil na televizních obrazovkách v roce 2000. Populární show neměla jednoduché začátky, báli se, že ho zruší. Pak ale přišel strmý vzestup a satirický počin, který si nebral s nikým ani s ničím servítky, trhal rekordy ve sledovanosti.

Původními autory jsou dva ze čtveřice aktérů, Michal Suchánek a Richard Genzer. Tihle dva se znali z muzikálu Krysař, kde spolu vystupovali a nejspíš v tu dobu neměli ani potuchy, že spolu stráví ještě tolik let, a to ještě nesmírně úspěšných, že z nich jednou bude legendární duo.

Genzer a Suchánek dostali zadání přímo od tehdejšího ředitele TV Nova Vladimíra Železného. „Doktor Železný chtěl parodii, tak jsme mu řekli: Dobře, tak my budeme bušit do vás, do vlastních řad! Dělali jsme si srandu z televize a Železný s tím byl úplně v pohodě! Vlastní televize vysílala pořad, který ji urážel. Zvláštní,“ zavzpomínal Richard Genzer v talkshow pro web Lifee.cz.

Celé to bylo koncipované po vzoru německého Die Wohenshow, což byl jiný parodický pořad televize Sat.1. Spolu s Richardem Genzerem a Michalem Suchánkem si z lidí utahovali ještě Veronika Žilková a Josef Carda. V Česku doposud žádná takováto show nebyla, a tak i divákům chvilku trvalo, než si na brutálně sarkastický humor zvykli.

„Ze začátku to bylo těžké, protože se na to nikdo nedíval, nikdo to nechtěl. Po dvou měsících to celé chtěli zrušit, to bylo 8 dílů,“ prozradil Genzer, který vzápětí dodal, že se jich tehdy zastal sám Železný, a pořadu dal ještě šanci. Pak přišlo pozvání na kobereček.

Mysleli si, že dostanou padáka

Genzer i Suchánek byli předvoláni samotným Železným a mysleli si, že dostanou padáka. O to více pak byli překvapeni, když jim ředitel oznámil šokující fakt. Tele Tele jako jediný pořad v dosavadní historii Novy ve sledovanosti porazilo Televizní noviny. Odměnou jim potom byla večeře v luxusní restauraci.

Dnes již na celou záležitost jeden z jejích tvůrců vzpomíná s nostalgií a zároveň se podivuje nad tím, co všechno jim tehdy prošlo. Vše muselo být navíc velmi dobře podchycené, aby každý jeden divák pochopil, že se skutečně jedná o vtip.

„Všechno to bylo přestřelené. Na začátku jsme si řekli, že vtip musíme ukázat, říct a pro jistotu ještě ukázat, aby to bylo „blbuvzdorné“. Nemyslím, že divák je takový, ale aby nemusel vůbec nad ničím přemýšlet a někde něco lovit,“ vysvětluje Genzer.

Močení na komunisty a epileptický záchvat

Srandu si dělali úplně ze všeho a všech. Všichni tak nějak jejich výstřelky přijali, až na komunisty. Genzer vypráví, co se tehdy v televizi odehrálo: „Měli jsme tam něco o komunistovi, že nejlepší je ho zahrabat, hodit na něj šutr, a ještě na něm stát. A myslím, že ho také pomočit.“

Další, kdo měl s jejich nekorektním humorem problém, byla jedna nemocnice. Stalo se to tehdy, když si čtveřice udělala legraci z epileptického záchvatu. Genzer má ale i pro tento počin vysvětlení: „Já tomu rozumím, že když má někdo nemoc nebo nějaké postižení, šilhání, vadu řeči, tak je to pro něj strašné! Ale když budeme dělat, že to není, tak to také není dobře.“

Genzera se Suchánkem jste naštvat nechtěli

Naopak mezi ty úsměvné scénky se může zařadit ta s bývalou koulařkou Helenou Fibingerovou. „Zazvonili u ní dva kluci a řekli: Dobrý den, vy jste Helenka Fibingerová? Ona na to: Jsem. Co byste chtěli? Nehodila byste nás na Zbraslav? Já už neházím, rošťáci!“ popisuje vtipnou situaci Genzer.

Zdroj: Youtube

Nelítostnému humoru neunikli ani lidé, kteří se čtveřici nějakým způsobem zprotivili osobně. Protože do pořadu potřebovali jeho tvůrci spoustu náhodných jmen, namísto vymýšlení pak postavám účinkujícím v reportážích a jiných skečích dávali jména právě po lidech, kteří je v uplynulé době naštvali. Když tedy Richard Genzer prohrál v tenise s Alešem Volkem, udělal z něj pedofila, který bral drogy.

Je jasné, že dnes by Tele Tele už jako pořad na televizních obrazovkách neobstálo. Nicméně ve své době platilo za jednu z nejoblíbenějších show vůbec. V roce 2002 tento pořad získal cenu popularity v anketě ANNO a o rok později dokonce zvítězil v anketě TýTý.

