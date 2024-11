Tajemný stovky milionů let starý objev v hlubině Tichého oceánu přepsal historii Země a změní budoucnost

Jukkis / Shutterstock

Externí autor 6. 11. 2024

Vědci učinili šokující objev v temných hlubinách Tichého oceánu. To, co našli, může zcela změnit náš pohled na vznik života na Zemi. Hluboko pod hladinou, kam nikdy nepronikne ani paprsek slunečního světla, se děje něco, co jsme dosud považovali za nemožné.

Externí autor

