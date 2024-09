Externí autor 24. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Většina z nás by fotky z mládí nejradši spálila, nicméně většina z nás má také to “štěstí”, že není veřejně známou osobou. Pokud jste, může se stát, že jednou se zkrátka nějaká taková fotka objeví. Nicméně pokud jste ten, kdo je na úvodní fotce, může vám to být vcelku jedno.

Jestliže totiž o někom platí, že zraje jako víno, je to právě tento herec.

Tenhle klouček, který se jednou stane celosvětově uznávaným hercem a chtěným fešákem se narodil v Leingtonu ve státě Kentucky. Jeho tatínek byl vcelku známý novinář, který pracoval v televizi a maminka zase někdejší královna krásy, a ještě ke všemu vzdálená příbuzná Abrahama Lincolna.

Pohotovost a Doug Ross

Před kamerou dostal první větší příležitost, když mu bylo sedmnáct let, a sice v seriálu Centennial. U televizních rolí pak setrval dlouhých dvacet let, s tím, že jeho nejznámější je ta ze seriálu, který si získal značnou popularitu i v Česku. Jednalo se samozřejmě o Pohotovost, kde tento charismatický mládenec ztvárnil doktora Douga Rosse.

Tahle romanticko dobrodružná telenovela z prostředí chicagské nemocnice z něj udělala hvězdu, a co víc, díky Dougu Rossovi získal i nominace na cenu Emmy i Zlatý glóbus. Co bylo ale to nejpodstatnější - konečně si ho všimli i v Hollywoodu. A to ne jen tak někdo.

Multižánrový filmový herec, který získal Zlatý glóbus

Byla to dvojka Tarantino-Rodriguez, kteří se rozhodli tohohle vycházejícího alfasamce obsadit do gangsterky / hororu s názvem Od soumraku do úsvitu. Jeho repertoár rolí je ovšem různorodý, stejně, jako se liší žánry filmů, ve kterých hrál. Můžeme vyjmenovat například akční thriller Peacemaker, existenciální sci-fi Solaris, ale také krimi komedii Dannyho parťáci.

V další várce zmiňme určitě nonkonformní režisérské duo bratrů Coenových, kteří jej obsadili hned do několika svých filmů. Nesnesitelná krutost, Po přečtení spalte, a hlavně dobrodružná krimi komedie Bratříčku, kde jsi? díky které na pódiu v roce 2001 převzal svůj první Zlatý glóbus.

Když jsme si řekli, že jeho filmografie obsahuje všechny žánry a typy filmů, nesmí chybět samozřejmě ani nějaký ten mega film. V jeho případě se jedná o snímek Batman a Robin.

Ačkoliv se zdá být Batman zárukou úspěchu, tady tomu tak nebylo. Herec je i po letech vůči filmu velmi skeptický. A stejnou náladu mají i fanoušci všech DC hrdinů. “Batman byl největší průlom, jaký se mi podařil, a naprosto změnil mou kariéru, přestože ten film byl slabý, stejně jako můj výkon v něm. Ale pořád nevím, co jsem mohl udělat jinak,” svěřil se už před lety v jednom z rozhovorů.

Oscara získal nejen za herecký výkon

A nebyl by to správný Američan, kdyby nefušoval i do jiného řemesla. Nešel ovšem od kumštu daleko, namísto před kameru se postavil za ní a roku 2002 tak spatřil světlo světa jeho první film Milujte svého zabijáka, který mu dokonce vynesl nominaci na Zlatého medvěda.

Jeho film Dobrou noc a hodně štěstí byl nominován na Oscara v šesti kategoriích. On sám tuto zlatou sošku získal v roce 2005 za nejlepšího herce ve vedlejší roli ve filmu Syriana a v roce 2012 coby producent za film Argo.

Než přišla ta pravá, načekal se

Ačkoliv se v jeho životě ocitla spousta žen, a že byly skutečně krásné, tu svou vyvolenou našel relativně nedávno. Je jí britská právnička s krásným jménem Amal, která mu porodila dvě krásné děti. V červnu 2017 se jim narodila dvojčata Ella a Alexander.

Roztomilým klučíkem, ze kterého vyrostl lamač dívčích srdcí, je samozřejmě George Clooney.

