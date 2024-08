Externí autor 10. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

George Timoty Clooney se narodil 6. května 1961. Ti bystřejší si mohli ihned spočítat, že tomuto hollywoodskému fešákovi je už třiašedesát let. Clooney má ale štěstí v tom, že se řadí k těm mužům, kteří s věkem zrají jako víno. Když se totiž podíváte na jeho fotky zamlada, popukali byste se smíchy.

Ani Clooneyho neminula vlna u nás tak populární „Jágrovy deky“. Co více, na jedné z fotek jako legendární český hokejista herec dokonce vypadá. Když byste je postavili v tu dobu vedle sebe, hádali byste, že jsou to dvojčata. Účes „vpředu byznys, vzadu party“ můžete dodnes ještě vidět v některých českých vískách. Pokud tedy toužíte po Clooneym, stačí vyrazit na venkov.

A postavit je vedle sebe, když oba dva měli takzvané „mullety“ by nebylo ani tak nemožné, Jágr a Clooney jsou od sebe pouhých deset let. V naší galerii se můžete podívat, kdyby se to skutečně stalo, v dobách jejich nejbujnější hřívy, to skutečně vypadá jako by si z oka vypadli.

Tu pravou našel teprve nedávno

George Clooney je fešák, o tom snad ani nemůže být vedena diskuze. Jak to měl se ženami v dobu, kdy jeho hlavu zdobila bujná kštice, lze jen těžko soudit. Nicméně z toho, co nám internet sděluje, můžeme vyvodit, že tenhle krasavec nikdy o ženy nouzi neměl. Tu pravou potkal teprve až nedávno.

První dámou, o které se zmiňuje pomyslná složka s nápisem „Ženy George Clooneyho“ je herečka Kelly Preston. S tou Clooney randil na konci osmdesátých let, děti si nepořídili, nicméně společný objekt zájmu přeci jenom měli. Prasátko Maxe. Jejich vztah nevydržel rozešli se po dvou letech a Kelly v roce 1991 řekla „ano“ Johnu Travoltovi. S hercem byla až do svých posledních dní, kdy v roce 2020 zemřela na rakovinu prsu.

S Taliou Balsam, která následovala relativně brzy po rozchodu s Kelly se herec dokonce oženil. Manželství ovšem trvalo pouhé čtyři roky, protože dle Cloonneyho slov zkrátka ještě nebyl na takový vážný závazek připravený. Vinu za rozchod bral celou na sebe.

Následoval vztah s další herečkou – Kimberly Russel – ale také rozchod, vztah s francouzskou modelkou Celine Balitran, a to už jsme na přelomu nového tisíciletí. Od té doby se po Clooneyho boku objevovaly tyto ženy: modelka a moderátorka Lisa Snowdon, herečka Krista Allen a modelka Sarah Larson.

V roce 2009 měl dvouletý vztah s Italkou Elisabettou Canaliis, kterou vyměnil za americkou herečku Stacy Keibler. Tento vztah se údajně rozpadl z důvodu, který už jsme si tu jednou pověděli. Nicméně to bylo před třiceti lety, Clooney se ještě na ženění necítil, a to i přesto, že mu v té době bylo už přes padesát.

Nechtěl se ženit, ani mít děti, pak ale potkal Amal

Stacy Keibler si ale nejspíš hned po rozchodu dost možná vytrhala všechny vlasy. Její bývalý totiž v roce 2014, tedy velmi brzy poté, co se rozešel se Stacy, požádal o ruku britskou právničku libanonského původu Amal Alamuddin. Co víc, v rok, kdy měli zásnuby se stihly hrdličky i vzít.

Krásná Amal si vzala Clooneyho jméno a se svým manželem mají dnes dvě krásné děti, dvojčata Alexandera a Ellu, které se narodily v roce 2017.

Zdroje: kinobox.cz, prozeny.cz, prozeny.blesk.cz