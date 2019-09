George Gaynes: Šéfa z Policejní akademie při natáčení zasáhla velká tragédie

V 67 letech mnozí herci odcházejí na odpočinek. George Gaynes (†98) stál naopak na počátku hvězdné kariéry. Jeho roztomile popletený velitel Eric Lassard ze série Policejní akademie je zkrátka nezapomenutelný.

Jazyky jsou výtečným vkladem do života. Někdo kvůli nim leží v učebnicích, jiní do jejich tajů pronikají tak nějak samozřejmě a bezbolestně. George patřil mezi ty druhé. Díky svému zamotanému původu ovládal hned sedm řečí.

Život za mřížemi

Nizozemský obchodník se v Helsinkách zamiloval do ruské tanečnice. To není začátek romantického příběhu, ale v kostce Georgeův původ. Ve finské metropoli se narodil 3. května 1917 jako George Jongejans, ale vyrůstal ve Francii a v Anglii, kde měl jeho otec obchodní zájmy. Kromě toho studoval ve Švýcarsku a v Itálii. Ve vzorném studentovi však dřímal dobrodružný duch. Když sever Francie obsadili během druhé světové války Němci, uprchl do Španělska, kde se chtěl přidat k odboji, jenže kvůli složitému původu jej pokládali za špiona a ocitl se ve vězení. Propuštěn byl až v roce 1942, kdy zamířil do řad nizozemského námořnictva, kde se stal překladatelem. Dočkal se i bojového nasazení, třeba v roce 1943 se účastnil vylodění na Sicílii.

Osudná nehoda

Po návratu do civilu oprášil dřívější plány na herectví a vystřídal angažmá v několika francouzských divadlech. V jednom působišti mu osud poslal do cesty amerického režiséra, který mu nabídl roli ve svém dalším projektu na slavné Broadwayi v New Yorku. George souhlasil, změnil si příjmení na Gaynes a v roce 1948 získal americké občanství.

O pět let později se oženil s kanadskou herečkou Allyn McLerieovou (*1926), která za sebou měla už jedno nepovedené manželství. Spolu ale vytvořili harmonický vztah a brzy se jim narodila dcera Iya, jež dostala jméno po hercově matce, a syn Matt.

Georgeova filmová kariéra se rozjížděla velmi pomalu a dost možná ani sám už nevěřil, že ho čekají jiné než vedlejší role v seriálech, na které se rychle zapomene. Ledy se hnuly až v 80. letech. Nejprve si zahrál ve slavné komedii Tootsie a pak přišla role velitele v komedii Policejní akademie. Georgeovi bylo tehdy už 67 let a sérii zůstal věrný dalších deset let, během nichž vzniklo sedm filmů.

Málokdo tušil, že ho při natáčení policejních taškařic postihla osobní tragédie. Jeho syn v roce 1989 zahynul. Šlo o výborného kajakáře, v roce 1980 měl jet dokonce na olympiádu do Moskvy, které se ale Spojené státy z politických důvodů nakonec nezúčastnily. O život přišel jako spolujezdec při autonehodě v Indii, kde natáčel dokumentární pořad o sjíždění divokých řek. Situace byla o to bolestnější, že se rok předtím oženil a chystal se založit rodinu.

George pověsil hereckou kariéru na hřebík v 91 letech, ale zemřel až letos 15. února ve společnosti své manželky, s níž žil celkem 63 let.