Uměl to s ženami a ostudu si neuřízl ani ve filmu, spíš naopak. Jenže dnes už je tahle herecká legenda jen karikaturou sebe sama. Poznáte v mladíkovi slavného herce, který se na stará kolena proměnil téměř k nepoznání?

Malá petarda

Tak mu říkali doma. Režisérka jeho dvou filmů ho označila za utržený náklaďák a papež Jan Pavel II. o něm tvrdil, že vypadá jako svatý Augustýn. I když do světce má celoživotně dost daleko. Narodil se tři roky po válce do chudé rodiny kovoobráběče a matky v domácnosti. Vyrostl s pěti sourozenci ve dvoupokojovém bytě. Dokonce pomáhal matce odrodit jeho mladší bratry a sestry. Zocelený z chudých poměrů byl tedy dost, nehledě na to, že strávil víc času na ulici než ve škole. Tu opustil ve třinácti letech. Koktal, neuměl pořádně číst ani psát. Stejně jako jeho otec se protloukal v dělnických profesích a účastnil se boxerských zápasů.

A bylo hůř

Petarda, jak mu budeme říkat i my, se časem zapletl do prodeje kradeného zboží, za které vyfasoval podmínku. Během složitého dospívání nejenom kradl a pašoval všechno možné, ale také dělal bodyguarda prostitutkám. Není divu, že nakonec skončil na krátkou dobu ve vězení. Vzpamatoval se, až když zemřel při autonehodě jeho nejlepší kamarád z dětství.

Víc evropský než americký

Sice točil v Hollywoodu, byť překvapivě neumí moc anglicky, ale daleko víc práce odvedl v Evropě. V jednom rozhovoru prohlásil, že nemusí točit kasovní trháky. Daleko důležitější je pro něj, s kým pracuje, protože nemá ambice ani kariérní plány.

Nejenom herec

Sice pořád hraje, ale tuhle profesi už nemá jako hlavní. Působí i jako producent a režisér. Kromě investic do kubánských ropných polí a rumunského telekomunikačního a textilního průmyslu je také poměrně známým producentem vína. Dokonce svého času spoluvlastnil řadu vinařství v Argentině, Itálii a například i v Alžírsku. Je také majitelem velké restaurace, což si velmi užívá, protože rád vaří a ještě víc rád jí.

Má několik dětí

Nejstarší syn už ale nežije. Zemřel v mladém věku na virový zápal plic. Dá se říct, že svému otci tak trochu vrátil to, co on sám prováděl v době dospívání. Nejenom že kradl, ale také obchodoval s heroinem, za což si odseděl několik měsíců ve vězení. Při nehodě na motorce si natolik poškodil koleno, že musel podstoupit řadu operací. Nakonec, kvůli infekci, se rozhodl pro amputaci nohy.

S otcem se hádali. Ten ho ve významném tisku nazval nenapravitelným a obtěžujícím, syn ho označil za podvodníka. Je pravdou, že „Petarda“ neměl vzor, od kterého by se mohl otcovství naučit a také to přiznal. Na druhou stranu se mu alespoň povedla dcera.

On a ženy

V roce 1991 časopis Time zveřejnil rozhovor z roku 1978, ve kterém „Petarda“ potvrdil fámu, že se poprvé zúčastnil znásilnění, když mu bylo devět. Později ale pohrozil právníky s tím, že řekl, že byl svědkem, což je pochopitelně rozdíl. Ponechme stranou pravdu. Násilí na ženách totiž tohoto herce provází do teď. Aktuálně se již několik let táhne vyšetřování týkající se obvinění několika žen ze sexuálního napadení. Soud měl začít v minulém měsíci, ale z důvodu hercových zdravotních potíží se přesunul na jaro příštího roku.

Všude jinde doma

Bývalý obdivovatel Putina měl v minulosti ruské občanství. Ruského diktátora nakonec odsoudil za invazi na Ukrajinu a pro změnu se údajně stal občanem Spojených arabských emirátů. Možná si vzal příklad z jednoho ze svých filmů s názvem Zelená karta, v němž hlavní hrdina emigruje do Spojených Států a rád by tam zůstal.

Právě teď jste nejspíš poznali, že řeč byla o významném francouzském herci Gerardovi Depardiem, kterému bude příští měsíc už šestasedmdesát let.

