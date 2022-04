Strašlivá pomsta Geronima, náčelníka Apačů. Vojáky zabil milosrdně, velitele ček

Foto: Muhr, Adolph F. / Creative Commons, volné dílo

Legendární vůdce kmene Apačů, Geronimo, dlouho na svou pomstu vyčkával, ale rozhodně nezapomněl. Po celou dobu se mu v hlavě rodil plán, jak pomstít událost, kdy mexičtí vojáci nemilosrdně zmasakrovali jeho tábor. Svého okamžiku se několik let, v roce 1882, konečně dočkal. Místo je dodnes nesmazatelně zapsáno do historie.

Geronimo čekal na svůj moment celých deset let. Celou akci pečlivě naplánoval a rozhodl se plán provést na travnatém kopci severně od města Galeana v Mexiku. Malý vrcholek je dnes velmi dobře skrytou turistickou atrakcí, která nedaleko mormonské kolonie Colonia Dublan v mexickém státě Chihuahua, jen kousek od amerických hranic, připomíná místo, kde neohrožený hrdina Apačů vykonal svou pomstu. Každým rokem sem zavítají tisíce turistů dokonce až z Evropy.

Vyhlazení Geronimovy rodiny

Geronimova snaha o pomstu svého kmene a vesnice začala již o několik desetiletí dříve, někdy v průběhu roku 1858 vstoupil do celoživotního boje proti mexickým utiskovatelům. Bylo mu tehdy 29 a nikdo jej ještě neznal. Když však Mexičaně zaútočili na nehlídaný tábor Apačů, podepsali si svůj ortel. V útoku byla zabita i Geronimova matka, mladá manželka a tři malé děti. Celkem Mexičané zavraždili více než 100 apačských žen a dětí, přičemž s Geronimovou rodinou si dali obzvláštní práci. Geronimo se rozhodl pro pomstu, ale nečekal, že mu to bude trvat tolik let. Apači pak strávili několik dalších desetiletí přerušovanými nájezdy na mexická města a vojenské tábory. Ale stále nedosáhli toho, co chtěli.

Smrt vraha v plamenech

Geronimo se rozhodl pro pomstu, která nebude nikdy zapomenuta. Chtěl za pomoci svých mužů zaživa upálit mexického velitele Juana Matu Ortize v jámě na vrcholu tohoto nenápadného kopce. Ač je místo na první pohled zcela obyčejné, při tom druhém pak v trávě uvidíte rezavějící staleté nábojnice a na vrcholu mírnou prohlubeň, kde je do země vytesán historický akt pomsty. Geronimo se rozhodl, že vrah jeho rodiny si nezaslouží zemřít žádnou „obyčejnou“ smrtí.

Geronimo byl válečníkem a zástupcem Apačů.Zdroj: Profimedia

13. listopad 1882

Až pak konečně nadešlo ono datum, kdy byla na travnatém kopci v Čokoládovém průsmyku severně od Galeany, pomsta spuštěna. Skupina Apačů zde přepadla mexické jednotky, v čele se samotným Geronimem, s jediným cílem: Zabít Juana Matu Ortize, velitele mexické posádky ve městě, který byl dlouho Apačům trnem v oku. Gernomio a jeho muži proto připravili léčku, do níž se Mata Ortiz i jeho vojáci chytili. Útočiště hledali právě na zeleném kopci, který už si ale Apači dříve vytipovali. Mexičané se pokoušeli obložit kopec kameny na svou obranu, ale Apači začali mexické vojáky cíleně střílet, dokud z 23 mexických vojáků nepřežili pouze dva. Bezvýznamný pěšák a jejich hlavní cíl – Mata Otiz.

Vůdce Apačů GeronimoZdroj: Profimedia.CZ

Každému po zásluze

Zatímco Apači měli jasný příkaz, zachovat Matu živého, ostatní vojáci byli bez milosti zastřeleni. Na jejich nenáviděného velitele čekal speciální trest – byl zaživa vhozen do jámy, jež je na kopci dodnes, a upálen. Kouř z oné jámy byl viděn až z nedaleké vesnice. Kopec dodnes nese jméno Cerrito Mata Ortiz a na náměstí Juana Maty Ortize ve městě je umístěn kamenný památník, který je věnován jeho památce.

Geronimo tak konečně završil svůj úkol – pomstil svou rodinu a svůj lid.

Sám potom zemřel 17. února 1909 na zápal plic. V té době byl zajatcem Spojených států a žil ve Fort Sill v Oklahomě. Svůj celoživotní boj nakonec vzdal, čehož na smrtelné posteli litoval.

Geronimo je pohřben ve Fort Sill v Oklahomě na apačském hřbitově Beef Creek.

