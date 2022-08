Podivný tvor rozsápal stovky vesničanů. Dodnes se neví, co to bylo

Natálie Borůvková

Gevaudanská bestie.

Foto: BlueLotusArt / Shutterstock

V letech 1765 až 1767 zabil neznámý podivný tvor na francouzském venkově více než 100 lidí a uchvátil tak zděšený svět. Dodnes se neví, co byla Gevaudanská bestie vlastně zač.

V letech 1765 až 1767 pustošil francouzský venkov Gévaudan záhadný tvor, kterému se přezdívalo Gevaudanská bestie. Obětí této šelmy se údajně stalo asi 100 mužů, žen a dětí. Mnozí Francouzi v té době předpokládali, že bestie je vlk, a mnozí moderní badatelé s tím dodnes souhlasí.

Podivný tvor rozsápal stovky vesničanů

K prvnímu zaznamenanému smrtelnému útoku této podivné šelmy došlo 30. června 1765. Tehdy 14letá pastýřka Jeanne Bouletová hlídala stádo ovcí. Bouletová ale nebyla první obětí netvora. Jak píše historik Jay M. Smith v knize Monstra z Gévaudanu, asi dva měsíce předtím byla mladá žena, která se starala o dobytek, napadena tvorem "podobným vlkovi, který ale vlkem nebyl". Nakonec unikla, protože ji stádo bránilo.

Podle knihy George M. Eberharta z roku 2002 Záhadná stvoření pokračovaly tyto smrtelné útoky přes léto a po celý podzim. Francie se v té době nacházela v útlumu po sedmileté válce. Národ prohrál bitvy s Pruskem a Brity a Ludvík XV. přišel o zámořské kolonie. Šelma tak představovala dokonalou výmluvu, kolem které se dala shromáždit veškerá pozornost. V tisku dokonce nechyběly zprávy o setkáních se záhadným zvířetem.

Podle zpráv tato divoká šelma napadala a částečně požírala ženy a mláďata, ale cílem byli i osamělí dospělí muži. Útoků bylo tolik, že někteří spekulovali, že ve skutečnosti šlo o dvě nebo více podobných bestií.

Vyděšené obyvatelstvo Gévaudanu nezahálelo. Byly nabízeny odměny a lovci pročesávali krajinu a hledali netvora. Dne 8. října 1765, několik hodin po rozsápání Bouletové, byla šelma spatřena u zámku Chateau de la Baume, jak pronásleduje pastevce. Lovci se vydali za zvířetem do lesů panství a spláchli ho do volné přírody. Lovci do zvířete vypálili salvu z mušket. I navzdory tomu se však šelma zvedla a utekla.

Dodnes se neví, co to bylo

20. září 1765 zastřelil Francois Antoine, 71letý králův zbrojnoš, se svým synovcem poblíž opatství v Chazes velkého vlka. Právě o něm se následně předpokládalo, že byl tímto podivným "smrtícím" tvorem. Antoine byl odměněn penězi a tituly a mrtvola zvířete byla vycpána a zaslána na královský dvůr.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V prosinci však útoky začaly znovu, jak uvádí zpráva ve svazku Parisian Illustrated Review z roku 1898. Tentokrát se zdálo, že šelma je jiná, alespoň co se chování týče. Tam, kde se dříve zvíře bálo dobytka, tentokrát neprojevovalo žádný strach.

Královský dvůr se však rozhodl tyto nové útoky ignorovat a trval na tom, že právě Antoine zabil podivného tvora. Nakonec náhlá vlna útoků na začátku června 1767 přiměla místního šlechtice, markýze d'Apcher, aby uspořádal hon. Dne 19. června jeden z lovců, místní muž jménem Jean Chastel, zastřelil vlka na svazích hory Mouchet. Zdali to byl skutečně tento podivný tvor nebo se podařilo zabít jen jiné zvíře, se dodnes bohužel neví.

