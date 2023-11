Narodila se 16. září 1981 v Houstonu ve státě Texas. Už jako malá učinkovala v inscenacích Čaroděj ze země Oz, Naše město a Aladin. Diváci ji však znají jako Rory ze seriálu Gilmorova děvčata. Co dělá a jak vypadá Alexis Bledel dnes?

Dítě plné talentu

Alexis byla talentované dítě. V osmi letech hrála v jednom z místních divadel, v 16 letech předvedla svou krásu na promenádní show.

Alexis vyrůstala ve španělsky mluvící rodině, její otec byl Argentinec a matka Američanka s mexickými kořeny. Plynně anglicky se Alexis naučila v podstatě až po nástupu do školy.

Po maturitě na Lutheránské střední škole Svatého Marka se Alexis přihlásila na univerzitu, první rok vysoké dokončila už jako renomovaná herečka. Do podvědomí diváků vstoupila seriálem Gilmorova děvčata, kde ztvárnila roli Rory Gilmorové.

Režisér seriálu na ni po letech vzpomínal: „ Všichni jsme se do ní zamilovali, byla úžasná. Nikdy předtím v žádném seriálu nehrála, a tak pro ni role Rory byla současně experimentem, jak tehdejší mládeži ukázat, že život teenagera může být zajímavý i bez alkoholu a drog.“ Pilotní film k seriálu Gilmorova děvčata se natáčel v Torontu. První díl se odvysílal 5. října roku 2000.

Alexis v seriálu působila dlouhých sedm let. Za svůj herecký výkon byla dokonce nominovaná na ceny Satellite, Teen Choice a Young Artist Awards. Alexis se objevila také v pokračování Gilmorových děvčat: A Year in the Life v roce 2016, kterou odvysílala stanice Netflix.

Svůj talent Alexis prokázala také v dalších seriálech. Jedním z nich bylo seriálové drama Příběh služebnice. Zde si Alexis zahrála Emily Malekovou. Její jedinečný výkon jí vynesl čtyři nominace na cenu Primetime Emmy, přičemž získala prestižní ocenění Outstanding Guest Actress in a Drama Series.

Cesta Bledelové se ale neomezovala pouze na seriály. Jejím debutovým filmem byla adaptace Disneyho filmu Tajemství nesmrtelných z roku 2002, kde ztvárnila roli Winnie Fosterové. Následovalo Sin City – město hříchu z roku 2005, Absolventka z roku 2009 a Sesterstvo putovních kalhot a jeho pokračování.

Jak vypadá dnes?

Bledelová si získala uznání také v módním průmyslu, když ji v roce 2010 časopis US Weekly jmenoval jednou z „25 nejstylovějších Newyorčanek“.

Podívejte se, jak Alexis Bledel žije a co ráda jí:

Alexis se objevila na obálkách těch nejprestižnějších časopisů. Vidět jste ji mohli na titulní stránce Teen Vogue, Glamour a Vanity Fair.

Navzdory svému úspěchu si však Alexis zachovala svou skromnost. Prý za to vděčí rodině, která její pohled na život zformovala od základu.

Ačkoli je její herecká kariéra plná vzestupů, v osobních životě si Alexis zažila i pády. Ať už to byl bouřlivý rozchod s Milem Ventimigliou nebo rozvod s Vincentem Kartheiserem, známým díky roli v seriálu Mad Men. Manželé se vzali v červnu 2014. Na podzim následujícího roku porodila Alexis své první dítě. Po osmi letech společného soužití se pár rozešel.

Dnes se Alexis věnuje především výchově sedmiletého syna. Když zrovna nepracuje, ráda čte, fotografuje, poslouchá muziku a chodí do kina. A v 41 letech vypadá stále skvěle.

