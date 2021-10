Největší masová vražedkyně historie: Zabila 650 mužů, aby jiné ženy netrpěly

Giulia Tofana, nádherná a děsivá vražedkyně stojí za smrtí celkem 600 mužů

Někdy se stane, že i masového vraha ženou k jeho strašné činnosti vlastně čisté úmysly, či dokonce snaha pomoci. Jednou z takovýchto vražedkyň je i Giulia Tofana. Pravděpodobně největší masová vražedkyně všech dob úmyslně zabila přes 650 mužů. Ale její důvody byly téměř šlechetné. Navíc tak učinila kosmetikou… Plnou jedu!

Giulia Tofana proslula výrobou speciální kosmetiky s přídavkem jedu, jejímž používáním chtěla pomoci nešťastným ženám osvobodit se z manželství. Cítila totiž sounáležitost a soucit se ženami trpícími v domluvených manželstvích bez lásky. Touto velmi netradiční cestou jim chtěla pomoci se z nešťastného svazku osvobodit.

Vražedné geny byly rodové

Jak se zdá, tyto geny měla navíc pošramocené žena v rodině, protože vraždila už její matka.

Giulia Tofana se narodila v roce 1620 v italském Palermu, a ještě zamlada byla její matka obviněna z vraždy svého manžela, a nakonec i popravena. Ani její manželství nebylo šťastné. A tak se i její dcera, předčasný sirotek, později snažila ženy od domluvených sňatků osvobodit.

V 17. století byla domluvená manželství zcela běžná, takže nebylo výjimkou ani to, že byla většinou nešťastná. Ženy musely snášet ponižování a bití a ve společnosti neměly prakticky řádné společenské postavení. Manželství z lásky bylo naprostou výjimkou a rozvody v té době ještě neexistovaly.

Myšlenka osvobodit ženy

Tofana se po vzoru své matky již od mládí zajímala o bylinky a výrobu různých lektvarů. Bohužel si vzala do hlavy myšlenku, že jedinou cestou, jak ženy od nechtěných manželství osvobodit, bylo zabít jejich manžely. Někteří historici uvádějí, že je možné, že jed, vydávaný Tofanou později za kosmetiku, vyrobila už její matka, která dceři předala tento „rodinný recept“.

Každopádně Tofana hnána touhou po pomstě začala pracovat na výrobě svého vlastního jedu, který později prodávala jako parfém a pojmenovala je velmi příznačně – Aqua Tofana. Tento zázračný „parfém“ ve skutečnosti obsahoval arsen, olovo a výtažek z rulíku zlomocného.

Vypadal velmi nenápadně – jako bezbarvá tekutina, jíž bylo jen lehce možné přidat do nápoje nebo pokrmu.

Kosmetika na dobrou noc. Navěky.

Tofana měla už tehdy dobrý marketingový nápad – svůj smrtící výrobek se rozhodla prodávat v kosmetických lahvičkách. Vypadala proto zcela nenápadně, jelikož taková lahvička na nočním nebo toaletním stolku ženy nevzbuzovala žádné podezření.

Touto formou postupně Tofana „zabila“, i když ne vlastní rukou, téměř šest stovek mužů! A trvalo to celých padesát let, než byla odhalena. K jejímu dopadení dopomohla jedna z jejích zákaznic, která chtěla otrávit svého manžela tím, že by jed přidala do polévky. Na poslední chvíli se ale svého činu zalekla a svému manželovi vše ještě za tepla vyklopila. Prostě mu řekla, že jej chtěla otrávit a sdělila i to, odkud jed vzala.

Giulia byla zatčena a vyslýchána místními úřady a při mučení se přiznala. Dokonce i uvedla počet zabitých mužů.

Za své činy, díky nimž se stala jednou z největších masových vražedkyň historie, byla odsouzena k trestu smrti a v červenci 1659 popravena v Římě.

