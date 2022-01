Regulus, hvězda mezi gladiátory: Vyhrával zápas za zápasem, umučili ho v Kartágu

Marcus Atilius Regulus se stal gladiátorem, aby splatil dluhy.

12 000 kartáginských pěšáků, 4 000 jezdců a 100 slonů vyrazilo proti dvacetitisícové římské převaze. Bylo jaro 255 př.n.l. a schylovalo se k rozhodující bitvě. Pokud by dopadla ve prospěch Římanů, ukončil by se skoro deset let trvající vyčerpávající zápas dvou středomořských mocností. Generál Marcus Atilius Regulus zvedl ruku a krvavý boj zahájil.