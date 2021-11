Byla nalezena cela, kde gladiátoři čekali na smrt. Záhadě s kočkou nerozumějí

Pozůstatky římského opevnění v Richborough

Těsně předtím, než gladiátoři započali krvavý zápas, rozjímali o svém osudu ve stísněné cele, jejíž dveře ústily přímo do arény. Jednu takovou celu nyní archeologové odkryli v britském pobřežním městě Richborough v hrabství Kent.

Na pozůstatky amfiteátru v Richborough narazili viktoriánští vědci už v roce 1849, ale pořád je zde co objevovat. Při posledním průzkumu byla odhalena jedna z cel, do kterých byli zavíráni gladiátoři, odsouzenci na smrt nebo divoká zvířata těsně před vystoupením v aréně. Místnost s jediným východem měří napříč pouhých 1,82 metru a je považována za jakousi "celu smrti". V tomto miniaturním prostoru trávili nedobrovolní baviči publika své poslední minuty či hodiny před svým osudným soubojem, jemuž přihlíželo na 5000 diváků.

Pochmurná historie

"Krvavé představení v amfiteátru bylo zvláštní událostí, která přilákala lidi z města i širokého okolí," uvedl pro deník The Guardian britský historik Paul Pattison. "Byla to veřejná podívaná, podobná návštěvě velkého filmového trháku."

Souboje v aréně ovšem neprobíhaly na plátně, nýbrž naživo. Tryskající krev byla skutečná.

Amfiteátr v Richborough Římané podle vědců vystavěli během 1. století krátce poté, co připluli k anglickým břehům. V provozu byl zhruba dvě stě let. Nálezy mincí, keramiky a kostí jatečních zvířat přitom svědčí o tom, že se římská osada s uzavřením amfiteátru nerozpadla, ale vzkvétala až do 5. století, kdy Římané ostrovy zase opustili.

Kočka, kterou někdo hodně miloval

Asi ze 4. století pochází také kostra divoké kočky, jejíž nedávný objev archeology obzvláště potěšil. Kostra je totiž téměř úplná, chybí jí jen kousek ocasu. "Obvykle byste očekávali, že mrtvolu zvířete rozcupou na kusy predátoři, ale tato kočka je skoro kompletní, takže to vypadá, že byla záměrně pohřbena na místě, kde její poslední odpočinek nic nerušilo," vysvětlil Paul Pattison.

Znamená to, že drsní a krvelační Římané chovali vřelé city k domácím mazlíčkům? "Lidé zřejmě mazlíčky chovali, ale nerozplývali se nad nimi jako dneska," odpovídá historik, podle něhož ani není jisté, zda naši dávní předkové ve 4. století pouštěli kočky přímo do svých domovů.

Kočičí ostatky dostaly jméno Maxipus; vědci se při jeho vymýšlení inspirovali hrdinou Maximem, kterého ve filmu Gladiátor ztvárnil hollywoodský herec Russell Crowe. Připomeňte si úspěšný snímek malou ukázkou:

