Toxická lady Gloria Ramirez:Záhada moderní medicíny, se kterou si věda neví rady

Gloria Ramirez, přezdívaná Toxická lady, je jednou z největších záhad americké moderní medicíny. Když se totiž kvůli akutním problémům dostavila do nemocnice, omdlel každý, kdo se jí snažil zachránit život.

Krátká, přesto pro americkou moderní medicínu nezapomenutelná událost se odehrála 19. února 1994. Gloria Ramirez trpěla rakovinou děložního čípku. Symptomy se toho dne zhoršily natolik, že musela být převezena do nemocnice. Byla zmatená, měla nízký tlak a vykazovala příznaky tachykardie.

Zdravotníci jí podali léky, na něž ovšem nereagovala, a tak se rozhodli ji defibrilovat. Při svlečení svrchní části oděvu si všimli olejnaté vrstvy na Gloriině kůži. Jakmile ženu poprvé defibrilovali, udeřil je do nosu jakýsi ovocný, česnekem načichlý zápach, který se podle personálu šířil z jejích úst. Zdravotní sestra odebrala Glorii krev, v tu chvíli ucítila další zápach, tentokrát čpavku, jenž se linul z odběrové zkumavky. Poté, co malátně podala injekční stříkačku své kolegyni, upadla do bezvědomí.

Záhada toxické dámy

Pocitu nevolnosti a malátnosti se nevyhnul téměř nikdo, kdo byl v bezprostřední blízkosti pacientky. Po první sestřičce omdlela i druhá, u třetího případu doktoři okamžitě evakuovali všechny pacienty z ambulance ven na parkoviště před nemocnicí.

Personál odpadával jeden za druhým, z celkového počtu 37 ošetřujících muselo být akutně hospitalizováno 23 osob. Glorii v době záhadné epidemie selhaly ledviny a po 45minutové resuscitaci byla prohlášena za mrtvou.

Co stálo za masovým onemocněním personálu, to se pokoušeli zjistit u celkem tří pitev. Ani jedna však nedovedla doktory k prokazatelnému výsledku. Během pátrání po příčině se zrodily dvě teorie, z nichž ta první byla vyloučena téměř okamžitě, druhou odmítli pozůstalí „Toxické lady“.

Masová hysterie, nebo mastička?

První teorie hovořila o masové hysterii, jež vypukla kvůli nepříjemnému zápachu po ovoci a česneku. Omdlévaly především ženy, u nichž je hysterie pravděpodobnější. Tuto verzi nikdo ze zúčastněných nepřijal.

Druhá, mnohem pravděpodobnější, se točila kolem speciální mastičky s obsahem DMSO ( dimethylsulfoxidem), jež nemocným rakovinou pomáhá od bolesti. Podle uživatelů má mastička česnekovou pachuť, což této teorii značně nahrávalo. Samotná mastička je neškodná, pokud se nedostane do styku s kyslíkem, pak vzniká dimethylsulfon, který při pokojové teplotě krystalizuje. Vlivem elektrošoků, jak odborníci poukazovali, se dimethylsulfon přeměnil na vysoce toxický dimethylsulfát, který mohl způsobit malátnost a pocity na zvracení. Jakkoliv se tato verze zdá jako správná, příbuzní zesnulé s ní nesouhlasili – Glorie údajně nikdy žádnou mastičku na bolest nepoužívala. Dodnes je tedy záhada toxické dámy oficiálně neobjasněna, přestože mají odborníci a zasažený personál jasno.