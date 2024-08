Externí autor 12. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Tato filmová hádanka bude vskutku zapeklitá. Poradí si s ní jen opravdoví filmoví fajnšmekři. Její záludnost tkví především v tom, že herec, který je na úvodní fotografii, se jen málokdy na filmovém plátně objevil se svou skutečnou tváří. Co za tím stojí a kdo je onen záhadný muž?

Tento slavný britský herec je právě známý pro své účinkování ve filmech pomocí takzvané CGI technologie. Jedná se o speciální optické efekty. CGI je zkratka pro „computer-generated imagery” a jedná se o pojem, kdy se použije prakticky jakákoliv digitální grafika či animace vytvořená počítačovým softwarem.

Úplně první použití CGI technologie můžeme vidět už v hororu Alfreda Hitchcocka, Vertigo. Nejedná se sice o CGI jak ho známe dnes, nicméně právě ona titulková scéna se dá považovat za vůbec první použití a Hitchcock se dá nazvat jejím průkopníkem.

Z Česka na Nový Zéland

Posuňme se ale nyní o pár desítek let kupředu. A sice na přelom tisíciletí za režisérem Petrem Jacksonem. V souvislosti s touto hádankou budeme na začátku pendlovat mezi Novým Zélandem a Českou republikou. Jak to? Jacksonův filmový štáb byl na Zélandu, herec, kterého potřeboval, zrovna v Česku.

„Zrovna jsem byl v Praze a pracoval jsem na adaptaci Olivera Twista a řekl jsem o této nabídce jednomu svému kolegovi. ‘Hele, zřejmě pojedu na Nový Zéland a ujmu se téhle digitální role,” cituje hercova slova web fandimefilmu.cz.

Jednalo se o to, že Peter Jackson sháněl herce, který by propůjčil digitální postavě svůj hlas. Žádný obličej, žádné vizuální úspěchy na filmovém plátně. Co z toho herec má? To stejné si říkal i jeho kolega, s nímž v Praze na projektu pracoval. „Kámo, takové příležitosti bych se nedotkl ani bidlem k pohánění člunu,” odrazoval kamaráda od role.

Nicméně „pan tajemný” se rozhodl na nabídku kývnout a dobře udělal. Ve finále totiž měl mnohem více práce než pouhé namlouvání oné postavy. Peter Jackson si totiž skutečně vzal velké filmařské sousto, což rozhodně nesměřuje k tomu, že by se jím zadávil. Rozhodně před ním ale stála velká výzva.

Tolkienův „milášek“

Se svým týmem se tedy snažil přijít na to, jak co nejlépe CGI technologii využít. Filmaři nechtěli herce s maskou a zároveň ani nechtěli, aby postava byla oživena kompletně počítačem. Pátrali tedy po kompromisu, až se jim to ve finále podařilo. Využijí pohybů a mimiky skutečného člověka, který na sobě bude mít speciální oblek se spoustou senzorů, díky kterým si pak už počítačoví mágové budou moci lehce pohrát s finální podobou oné fantasy postavy.

Jak už se totiž někteří mohli dovtípit, spojení Nový Zéland, přelom tisíciletí a Peter Jackson může značit jen jediné. Jednalo se o Pána prstenů, slavnou ságu od slavného spisovatele J. R. R. Tolkiena.

Ačkoliv je v této slavné sérii spousta adeptů na to, kdo by mohl být onou výše propíranou postavou, protože se jedná o fantasy plnou elfů, skřetů, oživlých stromů nebo naopak mrtvých králů, jedna z postav byla svou důležitostí nade všemi tak moc, že si vysloužila tělo skutečného herce. A nejednalo se samozřejmě o nikoho jiného než o „miláška“ Gluma.

Glum, King Kong, Caesar i Snoke

Herec, který se této „role“ zhostil si za svou kariéru střihl ještě několik dalších takových rolí. Stejnou technikou pomohl ožít samotnému King Kongovi, Caesarovi ve Zrození Planety opic a nebo Snokeovi, tedy nejvyššímu vůdci ve slavné sequelové trilogii Hvězdných válek.

Jeho výkony a zapálení pro věc (kvůli nastudování mimiky opic odjel herec studovat jejich život do Afriky) nejspíš zaujaly i samotnou filmovou akademii, protože s příchodem druhého dílu Pána prstenů do kin se zrodila myšlenka na vytvoření nové oscarové kategorie, a sice za Nejlepší počítačovou postavu.

Najdou se ale i role, kde můžete spatřit skutečnou tvář onoho muže, který na vás jinak z filmového plátna zhlíží očima někoho jiného. Například snímek Černý panter z roku 2018. Zde je britský filmový herec Andy Serkis konečně člověkem.

