Stárnutí je nedílnou součástí života každého z nás, ne každý se s ním ale dokáže vypořádat a stárnout s grácií. To je příklad i hollywoodské herečky Goldie Hawn, která kvůli plastikám děsí své fanoušky. Jak vypadá dnes se můžete podívat v naší galerii.

Hollywoodská diva

S Goldie Hawn se Hollywood a svět kolem dozvěděly již v 60. letech minulého století. Od té doby hvězda Goldie stoupala na pomyslném žebříčku slávy a ona sama natočila nespočet úspěšných filmových počinů.

Goldie Hawn si prošla dvěma nevydařenými manželstvími, nakonec však zakotvila ve vztahu, který je považovaný za jeden z nejstabilnějších mezi celebritami.

Úctyhodných 41 let žije tato hollywoodská diva s další ikonou filmového plátna, hercem, Kurtem Russelem, se kterým se několikrát setkala také před kamerou.

Goldie Hawn měla tak trochu předurčené stát se hvězdou. Narodila se totiž do rodiny plné umělců. Zatímco se její matka věnovala tanci, otec byl úspěšný muzikant.

Goldie chodila na balet, studovala obor dramaturgie a byla dívkou plnou ambicí. Po škole se rozhodla k velkému kroku. Odstěhovala se do New Yorku, kde chtěla zkusit své štěstí stát se herečkou.

Děsivá kvůli plastikám

Její cesta do Hollywoodských výšin ale nebyla tak přímočará. Goldie začala v New Yorku obcházet konkurzy a aby se uživila, pracovala jako go go tanečnice.

Plastiky, které se vymkly kontrole:

Vlohy i průpravu na to měla a jako způsob obživy ji toto povolání bavilo. Netrvalo to dlouho a přišla první nabídka na natáčení.

Goldie se režisérům líbila. Byla to štíhlá dívka s blond vlasy a výraznýma modrýma očima. Jejím filmovým debutem byla komedie Kaktusový květ, natočená v roce 1969.

Za svůj výkon si Goldie dokonce odnesla vyznamenání v podobě sošky Oscara, za nejlepší vedlejší filmovou roli.

S dalšími nabídkami jakoby se posléze roztrhl pytel a Goldie natáčela jeden film za druhým. Rychle se z ní stala známá a uznávaná hollywoodská herečka. Ačkoliv ji lze považovat za ženu, které se v životě daří, na co sáhne, jedna výjimka se přesto najde.

Goldie patří mezi ženy, jejichž vizí je i v poměrně pokročilém věku vypadat na třicet. V touze toho dosáhnout to ale přehnala s plastickými úpravami své tváře. Z kdysi nádherné ženy se stal někdo, kdo svým zjevem bohužel děsí nejen své okolí, ale především své věrné fanoušky.

V poslední době už se ani neúčastní společenských akcí a přestala vycházet z domu.

