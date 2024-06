Externí autor 7. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Americká herečka Goldie Hawn brzy sfoukne na dortu osmdesát svíček. Nikdo by po ní ani nechtěl, aby v tomto věku vypadala na třicet, nicméně je zřejmé, že se herečka s procesem stárnutí smířit nehodlá, a tak „nechodí pro kudlu daleko“. Jenže ne všechny zákroky byly v jejím případě šťastné.

Goldie Hawn dnes spíše připomíná kačera. Můžou za to četné estetické zákroky, kterými chtěla pozastavit čas a nahodit mladistvý vzhled. Ne každý ale má očividně šťastnou ruku na chirurgy a cit pro soudnost jako například zpěvačka Cher, která je stejně stará jako její herecká kolegyně, ovšem narozdíl od Goldie Hawn vypadá i po plastikách jako člověk.

Zohavená Evangelista a Meg Ryan s Tarou Reid k nepoznání

Už před deseti lety, kdy Goldie Hawn čekala na sedmdesátku, byla častokrát kritizována za to, že zákroky, které podstupuje, jí spíš škodí, než pomáhají. Dluholetou partnerku Kurta Russela tehdy novináři vyfotili na letišti v Los Angeles, kde se jim hollywoodská hvězda snažila věnovat úsměv.

Nicméně fotografové se dočkali jen jakéhosi šklebu, který spíš připomínal křeč. Goldie si totiž nechává pravidelně „přifukovat“ rty, které se s věkem zužují, ovšem tentokrát to asi trochu přehnala a ústa ji tak úplně neposlouchala. Je zřejmé, že pro herečku je ale touha po mladistvém vzhledu asi silnější než kterékoliv varování, upozornění nebo rada, že by s těmito vylepšovacími procesy měla přestat nebo alespoň přibrzdit.

Varování má přitom takzvaně přímo před očima. Své by o nepovedených plastikách mohly vyprávět i Meg Ryan, Tara Reid nebo topmodelka Linda Evangelista, která byla po kryolipolýze doslova k nepoznání a podle svých slov skončila naprosto zohavená.

Mnohé herečky, které byly zamlada krásné a svět jim ležel u nohou, asi neunesly to, že zkrátka s přibývajícím věkem to už lepší nebude. Nicméně možná by udělaly lépe, kdyby nechaly své tělo přirozeně stárnout, jako to například praktikuje i topmodelka českého původu Pavlína Pořízková.

Česká topmodelka umí stárnout s grácií

Pořízkové sice bude „jen“ šedesát, ale vypadá to, že vrásky jí vrásky nedělají. Modelka se nestydí ukázat na sociálních sítích nenamalovaná, se šedinami, zkrátka taková, jaká je. Zdravý přístup k tomuto přirozenému a nevyhnutelnému procesu jí paradoxně pomáhá vypadat mnohem lépe než mnohé její vrstevnice a troufáme si říci, že i až dosáhne věku Goldie Hawn, bude na tom rozhodně lépe.

Pravda je, že pokud bych chtěla nebo z nějakého důvodu potřebovala být stále vidět, musela bych se vrátit v čase, nebo si koupit pomyslnou věčnou devětatřicítku ve formě kosmetických zákroků a plastik. Tak proč to nedělám? Protože věřím, že naše stárnoucí obličeje a těla nejsou stropy, ze kterých padá omítka, a měly by se proto nutně opravovat. Je to pouze odlišný druh krásy, který dnes není příliš akceptován nebo vídán. Stárnutí je jako svěžest léta překlenující se postupně do podzimní exploze barev. Je to jen jiný druh krásy. Ten, který má být oslavován a přijat, cituje slova Pořízkové web iDnes.cz.

Můžeme tedy jen dále vyčkávat, jestli se Goldie Hawn vrhne do další plastiky, a nebo si při pohledu do zrcadla řekne, že už to není ona a s „vylepšovacími“ procesy sekne dříve, než bude úplně k nepoznání.

