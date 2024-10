Externí autor 7. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Moderátor, herec a hudebník Dalibor Gondík se chlubí šťastným manželstvím. Jeho vyvolenou je o rok mladší Markéta. Letos už je to osmadvacet let od jejich svatby. Manželé se seznámili v práci. I Markéta v minulosti pracovala jako moderátorka.

Dalibor Gondík a jeho žena Markéta platí za jeden z nejvíce stabilních párů českého showbyznysu. Jejich vztah se párkrát chvěl v základech, vždy to ovšem ustáli. Letos se navíc manželé můžou pochlubit tím, že se jejich syn Theodor oženil.

Dohromady je dala práce

Dalibor se v jednom z rozhovorů podělil o historku, jak se seznámili. „Je právnička, ale seznámili jsme na Evropě 2, kde také moderovala. Já vysílal od pondělí do pátku, ona měla soboty a neděle. Tehdejší šéf programu Miloš Pokorný vymyslel, že se musíme víc scházet, aby moderování všedních dnů a víkendu mělo větší kontinuitu. Tak dlouho jsme se scházeli, až jsme se vzali. Markéta pak ale moderování nechala a vystudovala Právnickou fakultu UK. Momentálně pracuje na Pražském hradě,“ prozradil v rozhovoru po Novinky na seznámení s krásnou Markétou.

Gondík si rozhodně uměl vybrat. Markéta je nejen chytrá, ale i krásná. Sympatická blondýnka si roky udržuje perfektní figuru a stejný sestřih vlasů. Když se jednou za čas ukáže na veřejnosti, je vidět, že má opravdu vytříbený vkus. Narozdíl od Gondíka, který často chodí ve sportovním, ona volí elegantní kousky. Často má na sobě i podpatky. Tento styl jí opravdu svědčí. Pro mnohé je Markéta ovšem paní Columbová. Gondík na akce chodí většinou sám a na sociálních sítích ji také nenajdete.

Manželé spolu vychovávali syna Theodora. Syn této úspěšné dvojice se vydal zcela jinou cestou než rodiče. Vystudoval gastronomii a hotelnictví. Nyní pracuje jako barista.

Společný humor

Manželství jim stále klape i kvůli tomu, že mají stejný smysl pro humor. „Přišel jsem jednou domů, byl jsem takový veselý a rozjitřený, protože do mě zase hučel nějaký chlap, což se běžně stává. Mám to od malička napsaný na čele. Vešel jsem domů a do tmy ložnice říkám manželce: ‚Markét, já jsem asi teplej.‘ A tam se ozvalo: ‚Já vím,‘“ svěřil se s vtipnou historkou z domácnosti v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Touto historkou Gondík narazil na fakt, že si o něm mnozí myslí, že je gay. „Myslím si, že ona to ví od začátku. Ona se mě asi ujala. Viděla, že jsem zoufalý, že právě nejrůznější kolegové... No, takhle to je, ale já za to vážně nemůžu. Mně muži od puberty vysvětlují, že jen muž může vědět, co muž potřebuje, že žena to přece vědět nemůže,“ dodal s vtipem.

Mimo to Markéta zvládá i zcela zvláštní tradice svého manžela. Ten se na Vánoce chystá už od léta. „Začínáme v červenci, kdy máme velký absťák, takže si poprvé obalíme kapra a vyzkoušíme, jestli jsme to za těch šest a půl měsíce nezapomněli,“ prozradil pro Novinky.

Krize a tajnosti

Na první pohled stabilní pár si v roce 2015 měl projít krizí.

Moderátor se tehdy k této informaci přímo nevyjádřil. Jeho vyjádření byly ovšem mnohdy dvojsmyslné. „Víte, jaký je můj sexuální život? Jako ferrari. Nemám ho,“ uvedl tehdy v pořadu Muži proti ženám. S vtípky na toto téma pokračoval následně i v České rozhlasu, kde se podělil o svůj recept na šťastné manželství. „Všude dobře – doma manželka!“ prohlásil.

Herec a moderátor měl nějakou dobu před manželkou tajnosti. Mohl za to koníček jejich syna. Theodor podělil po otci vášeň k motorkám. „Syn Theodor. Na čtyřkolce jezdil po dvou kolech už v pěti letech. Manželka to nesměla vidět...,“ přiznal pro Sedmičku Gondík.

Pnutí mezi Daliborem a Markétou bylo i v době, kdy herec a moderátor soutěžil ve StarDance. „Nedávno mi třeba přišla SMS od mojí ženy, kde se mě ptala, zda jsme pořád ještě manželé, že si nějak nemůže vzpomenout, jak vypadám. Zabírá mi to veškerý můj čas. Když k tomu připojím to, že se teď ještě rozjelo divadlo, sezona s kapelou – a já mám těch kapel několik -, všechno to frčí, tak toho mám hodně,“ přiznal Gondík v roce 2018. Dnes je ale vše zažehnáno.

