Jiří Langmajer platil dlouhé roky za pořádného proutníka. První jeho manželství, které trvalo téměř tři dekády, se neobešlo bez záletů. Věrný začal být až s příchodem své druhé ženy populární moderátorky a herečky Adély Gondíkové.

Langmajer byl své první ženě často a opakovaně nevěrný. Rodinu chtěl zachovat za každou cenu. Doufal, že společně s manželkou vybudují opět stabilní vztah. Nakonec ovšem došlo na rozvod. Po letech bouřlivého životního stylu našel štěstí po boku Adély Gondíkové.

Láska z natáčení

S Adélou Gondíkovou si prožil románek v roce 2010 při natáčení filmu Doktor od jezera hrochů. Oficiálně se ovšem ukázali jako pár až v roce 2014.

Mimo tento film se potkali v divadelních představeních Ani za milion, Manželský poker, v muzikálu Mama Mia! Dále také společně hráli ve filmu Seznamka.

„Vlastně jsme se vždycky někde nějak potkávali, protože český herecký rybník je malý. Ale asi by ani jednoho z nás v životě nenapadlo, že spolu jednou budeme žít. Nicméně já k lidem s předsudky nepřistupuju, potřebuju se vždycky přesvědčit sama, jaký kdo je a jak se chová, a stejně jsem přistupovala i k Jirkovi,“ řekla Gondíková pro iDnes.cz.

„Já potřeboval žít rozervanej život, pořád být zamilovanej, přiožralej, žít na hraně. To skončilo, protože přišla Adéla. Dostal jsem jednu ohromnou šanci, které se říká druhá. A to bylo, že jsem potkal svou druhou ženu,“ prozradil otevřeně v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ. Mimo to v tomto podcastu přiznal i psychické problémy. Gondíková ho donutila tyto věci řešit s odborníky. Společně našli klid v Pyšejích nedaleko Prahy. O naprostou domácí idylku se stará jejich fenka Maybe.

I Adéla si svého manžela nemůže vynachválit. „Dokáže o ženu tak krásně pečovat a dennodenně jí dává najevo, že ona je ta jediná na světě. Každá žena potřebuje být obletována, milována a ráda slyší, že jí to sluší, že je hezká. A na to Jirka nikdy nezapomíná,“ pochlubila se pozorným partnerem Gondíková.

Tajná svatba

Adéla Gondíková a Jiří Langmajer si řekli ano v roce 2019. Známý sukničkář na svatbě uronil několik slz. Není se čemu divit. Po jeho boku stála opravdu krásná žena. Adéla ve svatebních šatech vypadala naprosto fantasticky. Střih šatů ještě podtrhl její dokonalou postavu.

Svatba se konala ve sportovním areálu v Kostelci u Křížků. Na seznamu hostů mimo rodinu bylo i několik V.I.P. osobností. Mezi nimi byli bratr nevěsty Dalibor Gondík, či její kolegové z divadla – Mahulena Bočanová, Richard Genzer, Sagvan Toffi, Pavel Vítek. Dorazili také Martin Dejdar s manželkou, režisér Jiří Strach a další. Po svatbě se konal koncert skupiny J.A.R. s podtitulem Kouba se žení.

Žádost o ruku plná slz

Jiří Langmajer měl nejspíš původně v plánu Adélu požádat o ruku někde v horách. Ona ovšem odmítla na výšlap jít. „Prstýnek u sebe nosil čtrnáct dní. A rozhodl se mi ho dát, zrovna když jsem na něj byla trošku nabroušená. Chtěl lézt někam na horu, já mu řekla, že nelezu, ať tam jde sám,“ vzpomínala na jeden z nejzásadnějších životních okamžiků.

„Když se vrátil, byla jsem vyklidněná. Jeho tatínek najednou povídá nahlas: Jirko, tak můžeme, už to točím. Vůbec jsem to nechápala. On najednou poklekl, dal mi tu krabičku a řekl – já jsem se tě chtěl zeptat, jestli by sis mě nevzala,“ prozradila v 7 pádů Honzy Dědka.

„Začal plakat, ale mě to tak šokovalo, že jsem se nezmohla na nic a trapně vtipkovala. Teď se za to stydím, chtěla bych to video natočit nejradši znovu, ale už to nejde,“ dodala.

Zdroje: (ne!)ZÁVISLÁ, iDNES, 7 pádů Honzy Dědka