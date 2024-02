Vědci z Gibraltarského národního muzea objevili při průkopnických vykopávkách komoru starou nejméně 40 000 let. Nález objevený v jeskyni Vanguard, která se nachází v komplexu Gorham's Cave, ohromil celý archeologický svět.

Pozoruhodný nález

Komplex Gorham's Cave je součástí seznamu světového dědictví UNESCO. Tento pozoruhodný nález může podle vědců vrhnout zcela nové světlo na životní styl našich dávných příbuzných neandrtálců.

Od roku 2012 archeologové pečlivě pracovali na odhalení potenciálních komor a chodeb ukrytých pod sedimenty v jeskyni Vanguard. Teprve minulý měsíc však narazili na skrytý klenot. Odhalili 13 metrů hlubokou komoru ukrytou v zadní části jeskyně.

Vedle této komory na ně čekala celá řada objevů, včetně pozůstatků rysů, hyen a supů bělohlavých. Stopy po škrábancích vyryté do stěn jeskyně, které pravděpodobně zanechala neidentifikovaná šelma, ještě více zvyšují zajímavost nálezu.

Clive Finlayson, ředitel a hlavní vědecký pracovník Gibraltarského národního muzea, zdůraznil význam jednoho konkrétního nálezu – velkého mloka, mořského měkkýše, který se nacházel přibližně 20 metrů od pláže uvnitř jeskyně.

Tento nález silně naznačuje, že nově odhalené části jeskyně kdysi obývali neandertálci. Finlayson poznamenal: „Někdo tam tu pšenici vzal... před více než 40 000 lety. Takže už to mi napovědělo, že tam byli lidé, což asi není příliš překvapivé. Ti lidé, vzhledem ke stáří, mohou být jedině neandrtálci.“

Mléčný zub

Neandertálci, robustní hominini z doby kamenné, kteří zmizeli zhruba před 40 000 lety, už dlouho zajímají vědce pro svůj záhadný životní styl. Tým vykopávek také objevil mléčný zub patřící neandertálskému dítěti, jehož stáří se odhaduje na přibližně 4 roky.

Jeskynní komora uzavřená 40 000 let by mohla být klíčem k životu neandrtálců:

Zdroj: Youtube

Finlayson dále uvedl, že tyto pozůstatky mohly být do jeskyně zavlečené hyenou. To nabízí další vodítka o interakcích mezi různými druhy v rámci dávného ekosystému.

Objev komory představuje pouze počáteční fázi toho, co tento rozsáhlý vykopávkový proces může odhalit. Finlayson vyjádřil své nadšení z objeveného nálezu a prohlásil: „Jak budeme kopat, bude to jen větší a větší a větší.“

Předpokládá, že zbývající práce budou trvat desítky let, ne-li déle, a doufá, že se mu podaří využít pokročilé technologie k získání vzorků DNA ze sedimentů. To by následně mohlo odhalit další poznatky o životním stylu neandertálců, včetně pohřebních rituálů.

Tento mimořádný nález je ukázkou pozoruhodné zachovalosti dané lokality. Zároveň podtrhuje význam probíhajícího archeologického výzkumu při odhalování záhad naší prehistorické minulosti.

Objevení tajemné komnaty otevírá novou kapitolu, díky níž můžeme porozumět našim vzdáleným předkům. Tajemná komora v Gorhamově jeskyni přináší lepší porozumnění minulosti i životnímu stylu neandertálců.

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.iflscience.com, greekreporter.com