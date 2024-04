O švédském ostrově Gotland se traduje, že zdejší Vikingové ve své době patřili mezi nejbohatší jedince své kultury. Archeologové zde totiž objevili více než 700 stříbrných pokladů, včetně 180 000 mincí. Stačilo však málo a jeden z významných nálezů by zůstal navždy skryt v podzemí.

Bylo to před čtyřiceti lety, kdy Håkan Linder pomáhal svému otci při orbě pole v Budge.

„Šel jsem za pluhem, když jsem v hlíně spatřil zahnutý kov,” vzpomíná. „Nejdřív jsem si myslel, že to spadlo ze stroje. Tak jsem to sebral a dal do kapsy.”

Později zjistil, že oradlo je celé. Už v 70. letech však na ostrově probíhaly vykopávky, proto se vydal na úřad, aby nález, o němž předpokládal, že by mohl mít historickou hodnotu, ohlásil.

„Bylo mi ale řečeno, že se jedná o odpad, je to bezcenné a mám to vyhodit. Nevím proč, ale neposlechl jsme je. Dal jsem to do krabice a uložil do sklepa.”

Vzácná jehla

Jehla zůstala v temnotě do doby, kdy Håkana Lindera oslovil archeolog Majvor Östergren, který měl za úkol prozkoumat stará naleziště.

„Dostal jsem tip, že v této lokalitě byly objeveny některé stříbrné mince. Vydal jsem se proto za farmářem, abych získal povolení projít jeho pole s detektorem kovů,” říká vědec. To, co následovalo, rozhodně nečekal.

Starý muž sáhl do krabice a vyndal kovovou jehlu. Poté odborníkovi osobně ukázal, kde ji našel.

Během několika málo vteřin začal detektor hlasitě pískat. Östergren tak na nic nečekal a dal se do kopání.

Vikinský poklad

„Objevili jsme dva stříbrné poklady, jež byly pohřbeny 50 metrů od sebe,” radoval se archeolog. „Dohromady obsahovaly 160 mincí a stovky šperků. Dokonce jsme našli také druhou část k jehle, kterou před lety sebral během orby farmář,” směje se.

Artefakty jsou z 9. století našeho letopočtu a jsou velmi cenné. „Až do poloviny desátého století pocházely téměř všechny mince nalezené na Gotlandu z arabského světa a byly čisté z 95 procent. Později již byly smíchány s mědí,” vysvětluje numismatik Kenneth Jonsson.

close info Patrik Widegren /SVT zoom_in Arabské mince z 9. století

Poté, co byl poklad objeven a zdokumentován. Švédský národní památkový úřad se rozhodl Håkanu Linderovu vyplatit nálezné.

Za asi patnáct centimetrů dlouhou stříbrnou jehlu tak dostal v přepočtu tři tisíce korun.

Zdroje: www.svt.se, www.archaeology.org, www.ancientpages.com