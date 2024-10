Externí autor 13. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Tahle nostalgická fotka vás vrátí do zlaté éry československé popu. Zatímco ikonického Karla Gotta nelze přehlédnout a jistě ho poznáte, s „máničkou“ vpředu to tak snadné nebude. Kdo je ten charismatický muž, který na snímku září stejně jako Mistr?

„Dokud jsem mohl tančit, tak jsem hlavně tančil,“ říkával s úsměvem baletní mistr, choreograf, herec i zpěvák, jehož jméno máte uhodnout. Jenže ho začaly trápit zdravotní problémy. Odvápnily se mu kosti a měl postupně několik zlomenin. Nemohl chodit ani do schodů…

A protože bral věci tak, jak přijdou, začal se prosazovat jako herec. „Bylo mi tenkrát už třicet pět let a říkal jsem si, že už je na to asi trochu pozdě,“ vzpomínal na první angažmá v divadle. To když se měl natáčet film Jak vytrhnout velrybě stoličku, požádala ho režisérka Marie Poledňáková, aby dělal poradce při baletních číslech. „Potom za několik dnů za mnou přišla a řekla mi, abych si to zahrál sám. Z legrace jsem jí potom říkal, že mě díky mé roli budou děti nenávidět. Z úst Tomáše Holého tam totiž zaznělo, že nejsem družný a nemám rád psy,“ směje se. Už tušíte jméno muže z fotografie?

Populárnější než Gott

U tance podle umělce nejvíce záleží na tom, aby pohyb splynul s hudbou. A jemu se to povedlo, fanoušky rozhodně přesvědčil. Najevo mu to dali už v první televizní soutěži popularity – Zlaté rolničce, kterou vyhrál. Dokonce tenkrát předčil i Karla Gotta. „Lidové tance mě baví a udržely mě i na konzervatoři. Tenkrát jsem totiž netušil, do čeho jde. O studiu na konzervatoři mě totiž přesvědčilo hlavně to, že tam nebudeme mít matematiku, chemii a fyziku,“ smál se v jednom, z rozhovorů.

Účinkoval zhruba v 50 různých tanečních představeních naší první scény. Tanec také studoval v Rusku v Petrohradě v baletní škole Malého akademického divadla. Tancoval také na celé řadě světových baletních scén, od roku 1977 do roku 1983 byl stálým hostem v západoněmecké Porýnské opeře v Duisburgu a Düsseldorfu. Později začal své zkušenosti předávat jako divadelní pedagog, mezi lety 1990 a 2003 stál v čele Baletu Národního divadla, kde se zasloužil o modernizaci repertoáru a otevření souboru novým trendům.

Slavné filmy

Jeho filmografie zahrnuje i další známé snímky jako Markéta Lazarová, Panna a netvor nebo Den pro mou lásku. V každé roli dokázal zaujmout svým osobitým projevem a elegancí pohybu, které si přinesl z baletního jeviště. „Vždycky jsem věřil, že úspěch je kombinací talentu, píle a inteligence,“ prozradil svůj recept na úspěch. „Řekl bych, že je to 25 % talentu, 25 % píle a 50 % inteligence. A nikdy se sebou nebýt úplně spokojený, to je klíčové.“

Legenda baletu

Pokud jste tipovali, že mužem na fotografii je slavný tanečník, choreograf a herec Vlastimil Harapes, měli jste pravdu! Zanechal nesmazatelnou stopu v baletu, divadle i filmu. Jeho elegance, všestrannost a neutuchající energie z něj udělaly ikonu, na kterou budeme vždy vzpomínat. Známý byl i svým laskavým přístupem k mladým talentům. „Prakticky odstartoval mou kariéru primabaleríny. Celý život mi pak radil – jak tančit, jak na jevišti přijmout cenu, co si vzít na sebe… Naposledy dokonce, jakou mám nosit podprsenku, abych měla větší ňadra. Byl ohromná osobnost a já jsem mu za každou radu byla vděčná. I za tu poslední,“ vzpomíná baletka Daria Klimentová. V květnu 2024 bohužel podlehl ve svých 77 letech rakovině plic.

