Externí autor 3. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Legendární zpěvák Karel Gott za svého života měl velké množství fanynek a milenek, které mu doslova padaly k nohám. S jednou z nich prožil chvíle vášně v autě, kde je bohužel vyrušila jeho oficiální přítelkyně. Následky byly hrozivé, přinejmenším tedy pro zpěvákovo auto.

Řada románků Karla Gotta neměla dlouhého trvání. V případě Taťány Smutné to ale bylo jinak. Ti dva spolu strávili poměrně dlouhou dobu a vůbec jim přitom nepřekážel fakt, že oba dva byli oficiálně zadaní.

Seznámili se v roce 1999, a to v Düsseldorfu. Taťána byla tenkrát již podruhé vdaná, se svým manželem, který byl věhlasným diabetologem, ale již dva roky nežila a dokonce se s ním rozváděla.

„Už jak jsem ho tam viděla a slyšela zpívat, cítila jsem, že to bude průšvih. Toho, co by eventuálně mohlo nastat, jsem se ale moc bála. S manželem nám to neklapalo dva roky, ani jsme už spolu nežili, a já tušila, že by se to všechno mohlo ještě zkomplikovat,” popsala po letech ve své knize Karel Gott zůstal svůj.

Přítelkyni zahýbal v autě

Co se týká Karla Gotta, ten zase randil s Marikou Sörösovou. Když ale potkal Taťánu, zkrátka si nemohl pomoci a své přítelkyni s ní začal zahýbat. Milenci se jeden druhého nemohli nabažit, a tak se oddávali milostným hrátkám prakticky kdykoliv a kdekoliv.

V jednom případě volba padla na Mercedes, který tehdy Karel Gott vlastnil a měl pro něj velkou slabost.

Právě když byli v nejlepším, přišla k vozu podváděná Marika, která, kulantně řečeno, nebyla výjevem přímo před svýma očima vůbec nadšená. Ve vzteku prý dokonce z Gottova vozu urvala holýma rukama zrcátko.

Před naštvanou Marikou se schovala do hospody

„Já ti to spočítám, Karel je můj! Vylez ven,” měla na Taťánu Smutnou Marika ve vzteku křičet. Karel Gott se sice snažil hájit, že se jedná pouze o kamarádku z ciziny, kterou veze k jejím hostitelům, vzhledem k tomu, že byli přistiženi prakticky přímo při činu, to ale nebylo příliš přesvědčivé.

Taťána Smutná se poté raději utekla schovat do nejbližší hospody, o den později ale již s Karlem Gottem, který se mezitím rozešel se svou stávající přítelkyní, odlétala na dovolenou do Dubaje jako jeho nová partnerka.

Na letiště ale tehdy raději dorazili každý zvlášť, aby se vyhnuli skandálu. Že spolu chodí, přiznali veřejně teprve o několik měsíců později.

Rozešli se jako přátelé

Zpěvák byl s Taťánou Smutnou podle všeho velmi spokojený. Byla to inteligentní žena a navíc byla dobře zajištěná, takže nemusel pochybovat, že je s ním pouze kvůli penězům.

Když po letech jejich láska vyprchala, rozešli se v klidu a míru jako přátelé. Když se později Karel Gott seznámil se svou manželkou Ivanou Gottovou, Taťánu Smutnou jí dokonce představil.

Na pohřeb Karlu Gottovi ale jeho někdejší láska nešla. „S ohledem na vdovu Ivanu a děti jsem se držela zpátky. Respektuji jejich soukromí,” vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Na hrob mu proto přijela položit kytici až několik měsíců po posledním rozloučení.

Zdroje: Blesk.cz, Ahaonline.cz, Šíp