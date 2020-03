Grace Mugabe: První dáma Zimbabwe. Doma se jí smáli, v zahraničí dělala ostudu

Bývalá první dáma Zimbabwe Grace Mugabe dokázala, že žena může dostihnout muže skutečně ve všem: dokonce i v touze po neomezené moci nad svým národem. Když její manžel dovršil 90 let a zdraví se mu podlamovalo, ihned oznámila, že ho ve funkci prezidenta ráda nahradí. Pro zemi by to znamenalo další dlouhá léta diktatury.

Nedávno zesnulý Robert Mugabe je dodnes v Zimbabwe oslavován jako zachránce národa, který zemi v roce 1980 osvobodil od britské nadvlády. Jeho marxisticky orientovaná politika se zpočátku tvářila neškodně a svět Mugabeho chválil za zlepšení zdravotnictví a ekonomický růst. Během 37 let, které strávil v pozici vůdce, se však mnohé změnilo. Vyvlastnění bělošských farem vedlo ke kolapsu zemědělství i celé ekonomiky. Vraždy nepohodlných osob, vysoká nezaměstnanost a totální devalvace měny vyhnaly do exilu několik milionů lidí. V Zimbabwe se nadále nedalo žít, a chápali to i Mugabeho nejbližší státní představitelé, v čele s viceprezidentem Emmersonem Mnangagwou.

Až do listopadu roku 2017 si však nikdo netroufl nic podniknout. Sázelo se na to, že tehdy 93letý prezident brzy zemře. Když ale jeho o 41 let mladší manželka Grace prohlásila, že je připravena ujmout se vlády po něm, a dokonce bleskově odvolala Mnangagwu, aby svou moc upevnila, vládní špičky zpanikařily.

V rozmezí několika dnů provedla armáda státní převrat a oba manžele uvrhla do domácího vězení. Prezidentem Zimbabwe se stal Mnangagwa, který ovšem dodnes nepřestává tvrdit, jak si svého předchůdce váží. Inu, prostý lid nemůže být připraven o svého hrdinu…

Z výše popsaných událostí se zdá, že cílem převratu nebylo ani tak odstranění Mugabeho, který už byl beztak nad hrobem, jako spíš odstřihnutí jeho manželky od nástupu k moci. Proč se jí všichni tolik báli?

Grace bývala Mugabeho sekretářkou a na milostné návrhy svého nadřízeného přistoupila po smrti jeho první manželky Sally v roce 1992. Od začátku bylo jasné, že povaha Grace se od charakteru předchozí první dámy značně liší: nová Mugabeho manželka si libovala v luxusu a pronikla do světa realit. Nechala vystavět dva okázalé paláce a věnovala se podnikatelským aktivitám, které jí vynesly pohádkové jmění.

Přestože se vyrojila obvinění, že se obohacuje na státní těžbě diamantů a má prsty v černém obchodu se slonovinou, nenechala se zastrašit, a naopak si počínala čím dál agresivněji. Zatímco zemi pohltila chudoba a lidem chyběly základní potraviny, Grace cestovala po světě a utrácela v obchodech nejdražších značek. Jen při výletu do Paříže v roce 2003 rozházela přes 100 tisíc eur (asi 2,5 milionu Kč). První dámě Zimbabwe se začalo přezdívat "Gucci Grace" nebo také "DisGrace" (anglicky "Hanba").

O další ostudu se Mugabeho žena postarala v roce 2014, kdy během tříměsíčního studia získala doktorát ze sociologie. V plném světle se však ukázala při návštěvě Jihoafrické republiky v roce 2017: když na pokoji svých synů spatřila mladou modelku Gabriellu Engels, několikrát ji udeřila do obličeje prodlužovacím kabelem, až dívce tekla krev.

Jihoafrická policie na ni po tomto incidentu vydala zatykač, Grace se však obrnila politickou imunitou a vrátila se domů. Zimbabwe ji do JAR k dalšímu stíhání nevydalo.

Teprve po smrti Roberta Mugabeho v září 2019 se nová vláda začala rozhoupávat k prošetřování podezřelých aktivit, na nichž Grace v uplynulých dekádách tolik zbohatla. V současné době je soudně obviněna za to, že kolem roku 2005 převedla rozsáhlé pozemky na severu hlavního města na své příbuzné, aniž za ně zaplatila.