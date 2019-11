Geniální travič G. Young: Vraždit začal už jako náctiletý, policii unikal léta

Hodný chlapec, milující syn, výborný student. Graham Yang měl všechno, co mít mohl a byl vším, čím chtěl být. Svůj první elixír namíchal aspirující chemik už ve 14 letech. A byl smrtící.

Graham Young se narodil 7. září 1947. Rodinná tragédie ho postihla, sotva poprvé otevřel oči - matka porod nepřežila. Výchovy se ujala jeho teta a sestra zesnulé matky Winifred, zatímco otec nebývale rychle našel novou manželku. Možná to bylo prvním impulsem, který Grahama donutil zabíjet.



Byl to výjimečný student, rodina z něj měla radost a učitelé ho vychvalovali do nebes. Younga ze všeho nejvíc bavila chemie a toužil se stát slavným vědcem. Doma míchal nejrůznější substance a jeden vzniklý elixír vyzkoušel na nové manželce svého otce. Té se z ničeho nic udělalo špatně a byla okamžitě převezena do nemocnice. Paradoxně byl Young s výsledkem spokojen a stejný nápoj podal otci.



Domácí experimenty pokračovaly. Svůj další nápoj nabídl sestře, která jej po pouhém loku vylila, protože chutnal odporně. O hodinu později začala trpět halucinacemi a šílenými bolestmi. Spolucestující jí zavolali záchranku, doktoři posléze zjistili, že byla otrávena rulíkem zlomocným. Na Grahama však podezření nepadlo a ve svých smrtících lektvarech pokračoval dál.



Fatálního výsledku se dočkal v roce 1962, kdy zemřela jeho nevlastní matka. Tu pravděpodobně otrávil antimonem, kterým několik dní před tragédií otrávil i otce. Bylo to poprvé, co Grahama začali podezřívat. Lásku k travičství odhalil až učitel chemie, ten v jeho lavici našel lahvičky s jedy. Graham se nijak nehájil a hrdě se k činům přihlásil. Protože byl ještě pod zákonem, skončil na sedm let v psychiatrické léčebně pro mladistvé delikventy.





V roce 1970 ho ale propouští a to na překvapivé doporučení místního psychiatra. Podle něj Graham nepředstavuje pro společnost žádné riziko. Kdyby ale pořádně prozkoumali jeho pobyt, zjistili by, že si napůjčoval hromadu knih o jedech a z vavřínových listů si opatřil výtažek kyanidu, kterým zabil jednoho pacienta.

Na svobodě začal pracovat v laboratoři Johna Hadlanda v Bovingdonu. Své kolegy často potěšil čerstvě uvařeným čajem s tajemnou příchutí. Dva z nich po požití čaje zemřeli. Otrávil je jedem zvaný thallium.

Zatčen byl v listopadu téhož roku. Policie našla v jeho domově deník, kde popisoval své hrůzné experimenty a zpovědi, v nichž uvádí, že necítí nad oběťmi žádnou lítost. Byl poslán do vězení, kde trpěl přeludy, že se ho chtějí spoluvězni zbavit. Zemřel ve věku 43 let, jako příčina smrti je uváděno srdeční selhání.