Při mnoha zdravotních obtížích nám tím nejnápomocnějším prostředkem k uzdravení je strava. Díky ní doplníme celou řadu vitamínů, minerálů a dalších tělu důležitých látek. Příkladem jsou granátová jablka, která jsou pro naše tělo skutečným zázrakem.

Jsme to, co jíme

Strava hraje v našem zdraví důležitou roli. I proto bychom se všichni měli více zaměřit na to, co jíme a co stravou do svého těla dostáváme. Odborníci na výživu se shodují, že každý člověk by měl jíst zdravě a vyváženě.

Je důležité, abychom stravou pokryli nutriční potřeby těla a zajistili mu vše, co ke svému fungování potřebuje. Kvalitní libové maso, komplexní sacharidy a zdravé tuky.

To vše by naše strava měla obsahovat. Myslet bychom měli na to, že se skutečně stáváme tím, co jíme. Chybět by pak neměly ani ovoce a zelenina.

Jsou důležitým zdrojem mnoha vitamínů, minerálů a stopových prvků, které jsou pro naše tělo velkým přínosem. Z ovoce bychom se měli zaměřit především na granátová jablka.

Ta obsahují velké množství vitamínu C, který právě nyní na podzim podpoří obranyschopnost našeho organismu a ochrání nás před chřipkami a nachlazením.

Snižuje krevní tlak

To jsou ale jen části benefitů, které nám konzumace granátových jablek může zajistit. Výhodou granátových jablek také je, že obsah vitamínu C se v tomto ovoci neznehodnocuje tepelnou úpravou, jako je tomu i jiných druhů ovoce.

Jedinečné přínosy granátového jablka:

Pravidelnou konzumací granátového jablka nahradíme multivitamínové kapsle. To ale stále není všechno. Granátové jablko snižuje cholesterol, který sužuje stále více lidí.

Pomoci nám může také v případě, že trpíme na vysoký krevní tlak nebo se zrovna potýkáme se žaludečními obtížemi. I na ně dokáže granátové jablko rychle vyzrát.

Granátové jablko je bohatým zdrojem antioxidantů, jako jsou karotenoidy, flavonoidy a polyfenoly, které posilují imunitní systém těla a podle odborníků dokonce slouží jako prevence zhoubných nádorů a onemocnění cév.

Granátové jablko dokáže také regulovat hladinu krevního cukru. Je tedy jedinečným druhem ovoce nejen pro cukrovkáře, ale také pro všechny, které trápí nestabilní hladina cukru v krvi.

Toto ovoce je zázrakem pro celé naše zdraví. Poradit si dokáže také s akné, jizvami a popáleninami. Granátové jablko obsahuje vitamin A, který je důležitým faktorem zajišťujícím pružnost pokožky.

