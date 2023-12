Externí autor 22. 12. 2023 13:04 clock 4 minuty video

Grant Johnson si vysnil originální domov ve skále. Vytvořil jeskyni a vybudoval tam nádherný kamenný dům. Obětoval svému snu celý život. V tento moment už pravděpodobně sedí ve svém jeskynním obýváku a s kávou v křesle se kochá překrásným výhledem do nedotčené přírody americké divočiny.

Byl jednou jeden muž, a ten měl velký sen, že si najde jedinečné místo k životu. Našetřil si dostatek peněz, koupil velký pozemek v nedotčené přírodě v Utahu a naučil se žít daleko od civilizace. Vše, co v domě naleznete, vymyslel a postavil úplně sám, vlastníma rukama. Svůj domov budoval celých 25 let. Svůj celoživotní sen si splnil a vytvořil si naprosto úchvatný jeskynní dům.

Grant Johnson měl vedle studia na vysoké škole brigádu jako horník. Tato náročná a bezesporu tvrdá chlapská práce ho fascinovala. Naučil se tomuto hornickému řemeslu, a v jeho hlavě se začal rodit jedinečný životní plán. Kameny, horniny, kopce, hory a příroda jej lákaly natolik, že se rozhodl vybudovat si vlastní obydlí právě v jeskyni. Díky svým znalostem, které získal v hornictví měl vše dokonale vymyšlené. Jen najít to správné místo.

Začátek v roce 1980

V roce 1980 odstartoval Grant svůj plán. Za své poctivě vydělané a našetřené peníze si koupil 40 akrů (161 874,4 metrů čtverečních) velký pozemek poblíž Boulderu v Utahu (USA). Jednalo se o místo úplně na samotě, mimo moderní svět. Nejbližší zastávka autobusu je vzdálená více než dvě hodiny cesty. Abyste Granta mohli navštívit a obdivovat jeho dílo, musíte mít auto s náhonem na všechna čtyři kola. Terén v této oblasti je drsný, bez oficiální přístupové cesty a mnohdy vede i přes divoké potoky. Stavitel žil 25 let v přívěsu, bez tekoucí vody a elektřiny. Pěstoval si sám vlastní potraviny a odhodlaně stavěl svůj sen.

close info https://nevsedoma.com.ua/ zoom_in Dům v jeskyni je velmi dobře umístěn. Naprosto splývá s okolní přírodou.

close info https://nevsedoma.com.ua/ zoom_in Není nic příjemnějšího než venkovní posezení na skalnaté terase.

Život v národním parku

Aby si Johnson něco vydělal a zároveň byl v kontaktu s lidmi, začal na svém pozemku, který se v roce 1996 stal součástí Národního památníku Grand Staircase-Escalante, pořádat výlety na koních. Přibližně v té době také začal dělat zásadní první kroky. Nikoli však položit základní kámen, jak by řekl klasik, ale odstřelit základní kámen. Musel začít postupně odstřelovat skálu. Pečlivě podle plánu do boku velkého skalního podloží nainstaloval nálože k odpálení s cílem vybudovat si právě tam jeskynní dům.

Výhled pro bohy

Dlouhých osm let trvaly náročné trhací práce. Dalších několik let ještě trvalo, než dokončil vnitřek jeskynního domu. Grant měl vedle pracovitých rukou zároveň i silně vyvinuté estetické cítění, protože intuitivně odmítal do jeskyně implementovat jakékoli konstrukční prvky. Otvory jednoduše vyplnil skleněnými tabulemi, aby skleněná zeď poskytovala ničím nerušený výhled do panenské přírody. Výhled z jeho obýváku je dechberoucí. A co teprve noční výhled na nebe plné hvězd!

close info https://nevsedoma.com.ua/ zoom_in Výhled pro Bohy.

close info https://nevsedoma.com.ua/ zoom_in Obývací pokoj

Soběstačná usedlost

Než se Grant přestěhoval do svého jeskynního domu, musel přijít na to, jak bude dům technicky fungovat. Vymyslel způsob, jak na svůj pozemek chytře čerpat vodu z nedalekého rybníka a vyrábět elektřinu pomocí turbíny. Jeho pozemek zůstává zcela odpojen od sítě, má jen satelitní internet. Grant si na svých záhonech pěstuje veškeré potraviny a na svých polích chová prasata, koně a krávy.

Horník a muzikant

Jako příklad dokonalého renesančního člověka, který má v malíku skutečně široké portfolio dovedností, je Johnson i muzikant. Vášnivý milovník hudby, zpěvák a hráč na foukací harmoniku si ve svém domě v jeskyni vybudoval svůj „jam room“ (jamovací hudební pokoj). Často zde pořádá večírky a malé koncerty. Zve své přátele a sousedy na rockové seance. Dokážete si představit tu úžasnou jeskynní akustiku?

close info https://nevsedoma.com.ua/ zoom_in Hudební místnost nesmí chybět.

Apartmán k pronájmu

Grant se rozhodl, že jeho dům v jeskyni je pro něj příliš velký. Rozdělil ho tedy a začal pronajímat. Útulný originální skalní byt se dvěma ložnicemi a jednou koupelnou si můžete pronajmout i vy přes AirBNB. Díky setkávání s turisty, kteří se u něj ubytují, se může podělit o své zkušenosti s ostatními. Jeho hosté se často inspirují nejen domem, který postavil, ale také Grantovou usedlostí a přírodními krásami samotné země. A rozhodně je co obdivovat. Vždyť budování svého jedinečného domova, věnoval Grant celý svůj život.

close info https://nevsedoma.com.ua/ zoom_in Domov v jeskyni

close info https://nevsedoma.com.ua/ zoom_in Ložnice

close info https://nevsedoma.com.ua/ zoom_in Chodba domu v jeskyni

