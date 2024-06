Externí autor 22. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Začínáte svůj den sklenicí grapefruitové šťávy? Pozor na to, že za určitých okolností se tohle hořkosladké ovoce může proměnit v tichého zabijáka. Opatrní by měli být lidé zejména po padesátce.

Pojďme trochu zabrousit do historie ani ne tak objevení grapefruitu, protože kolem něho je řada nejasností a různé prameny se podstatně liší, aby se vůbec dalo odhadnout, co je pravda a co už nikoli. Co ale pravda je určitě je práce vědce v oboru klinické farmakologie Davida Bailyho, který v roce 1989 narazil při práci na nejspíš největší objev jeho kariéry, a sice fakt, že grapefruit vyvolává obrovskou lékovou interakci, což nikdy před tím nebylo zjištěno u žádné jiné potraviny v takové míře.

O co jde

Grapefruit má vysoký objem sloučenin zvaných furanokumariny, které jsou určeny k ochraně ovoce před plísňovými infekcemi. Jenže v lidském těle negativně ovlivňují enzym, který se stará o správné vstřebání řady léků do organismu. Nikoli tak, že by je nevstřebal, ale přesně naopak.

Laicky řečeno způsobí, že účinné látky daných léků zůstávají v těle podstatně déle, než se předpokládalo. Mezitím si vy vezmete další pilulku, čímž se zvyšuje koncentrace léčebné látky v těle, která může dosáhnout hladiny, jež už neléčí, ale naopak poškozuje zdraví.

Jaké léky ovlivňuje

Panovalo přesvědčení, že jediné léky, které grapefruit ovlivňuje jsou ty na vysoký tlak. Jenže s postupem doby se ukázalo, že to není tak úplně pravda. Do seznamu medikamentů, které tento citrus rovněž poměrně významně ovlivňuje, patří také například antikoncepční pilulky, určité léky proti úzkosti, na spaní a statiny, jež se předepisují na vysoký cholesterol.

Problém je, že se tato interakce netýká pouze léků na předpis, kde by vás měl lékař upozornit na to, čemu všemu se musíte vyhnout, tedy včetně grapefruitu. Potíže se mohou projevit i u volně dostupných léků, proto se raději v lékárně vždy zeptejte, jestli je při užívání daného léku nutné se vyhýbat nějakým potravinám. Třeba právě grapefruitu…

Nežádoucí účinky

Nedá se zcela konkrétně říct, co přesně se vám stane, pokud rádi jíte grapefruit a přitom musíte užívat výše zmíněné léky. Výsledek totiž závisí na typu preparátu. U léků pro snížení vysokého krevního tlaku může vypití sklenice grapefruitové šťávy vést k příliš velkému snížení tlaku krve. Kombinace léků na cholesterol a grepu dokonce může vyvolat svalovou slabost. Výjimečné nejsou ani dýchací obtíže nebo zrychlený tep.

Proč je nebezpečný pro starší lidi

S věkem tělo chřadne, to je stará pravda. A stejně tak jako se u starších lidí snižuje například pocit žízně, snižuje se i chuťová citlivost patra. Takže pokud si chce takový člověk vychutnat nějaké ovoce, teoreticky je pro něj grapefruit ideální, protože jeho hořkost je natolik silná, že dokáže překonat i nízkou chuťovou citlivost. A to může být i fatální problém.

Mimochodem, s léky mohou interagovat i další citrusy, především takové, které zdědily příchuť pomela. K nim patří i kyselý pomeranč nebo limetka. Ovšem v tomto případě je dost nepravděpodobné, že by někdo vypil tolik pomerančové nebo limetové šťávy. Narozdíl od grapefruitu, který je velkých dávkách mnohem chutnější.

