Lenka Bělská 6. 3. 2024 18:15 clock 3 minuty video

Psal se rok 1948, kdy geofyzik Felix Meinesz objevil u nejjižnějšího cípu pevninské Indie podivnou anomálii. V oblasti velké asi 3 miliony kilometrů čtverečních byla zemská gravitace nižší než průměrná. Jak je to možné? To vědci netušili až do roku 2023, kdy záhadu vyřešil superpočítač.

Tzv. nízký geoid Indického oceánu zároveň tvoří prohlubeň v mořské hladině. Je o 106 metrů níže než je celosvětový průměr. Díky tomu, že je jediný svého druhu, badatelé ho nedokázali s ničím srovnat a vysvětlit. „Byly předloženy různé teorie,” píší experti z Indického vědeckého institutu v Bengalúru. „Nedokázali jsme ale zjistit, jaká odpovídá realitě.” close Magazín Dobrodruh si naplnil boty střepy a vystoupal v nich na Říp, Blaník i Sněžku za jediný den video K hledání odpovědi se proto obrátili na superpočítač, pomocí něhož vytvořili 19 modelů, jež simulovaly pohyby pláště, tektonických desek a chování roztavené horniny v daném regionu během 140 milionů let. Výsledky pak porovnali se skutečnou dutinou. „Museli jsme navíc brát v potaz fakt, že naše planeta není dokonale kulatá. Spíše připomíná hrudkovitý brambor,” vysvětluje geofyzička a docentka z Centra pro vědy o Zemi Indického vědeckého institutu Attreyee Ghosh. Země a gravitace Země není homogenní ani ve své hustotě. Některé oblasti jsou hustší, což ovlivňuje jak jejích povrch, tak gravitaci. Mezi krajiny s vyšší gravitací patří například Filipíny, naopak nižší gravitace je pod Kubou a Bahamami. Zdroj: Youtube Jak se nakonec ukázalo, šest modelů sdílelo společný rys – oblaky horkého magmatu o nízké hustotě, které se zvedly, aby vytlačily materiál s vyšší hustotou. Tím se snížila velikost hmoty a oslabila se tamní gravitace. Jak se ale toto magma dostalo pod Indický oceán? „Před 140 miliony lety byla mezi Indií a Asií rozsáhlá vodní plocha. Ta později zmizela a propast se uzavřela,” vysvětluje Ghosh. Celý proces však doprovázela dramatická událost. Vědci naznačují, že poté, co se indická deska odlomila od Gondwany, aby se srazila se svou euroasijskou kolegyní, přejela přes zbytky mořského dna ze starověkého oceánu Tethys a rozbila ho. close Magazín Vědci našli v nitru Země prastarý tajemný svět. Je podobný Galapágám, ale skrývá ještě mnohem víc života video Tyto kusy začaly pomalu klesat hlouběji do spodního pláště, čímž asi před 20 miliony lety vytlačily část magmatu zachyceného v africkém blobu a vytvořily oblaky dnes známého geoidu. Kontroverzní studie? Profesor geologie na Floridské univerzitě v Gainesville Dr. Alessandro Forte však se závěry svých kolegů nesouhlasí. „Nejvýraznějším problémem počítačového modelování je fakt, že autoři studie nevzali v potaz výbuchy lávových proudů, které v té době pokrývaly polovinu indického subkontinentu, díky nimž vznikl jeden z největších sopečných útvarů na Zemi Deccan Traps,” argumentuje. Zdroj: Youtube Dalším problémem je, že mezi modely a skutečným geoidetem je jen 80% podobnost. „Je to proto, že přesně netušíme, jak naše planeta vypadala v minulosti. Proto počítáme i s určitými nesrovnalostmi,” brání se Attreyee Ghosh. „Věříme, že původ tohoto minima jsme objasnili,” uzavírá. Zdroje: www.edition.cnn.com, www.en.wikipedia.org, www.space.com

