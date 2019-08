Aktivistka Greta Thunberg: Bezbranná loutka neúspěšného otce a vyhořelé matky

Její netradiční cesta na klimatický summit OSN spustila humbuk. Thunberg se kvůli snížení emisí rozhodla vyplout z britského Bristolu do New Yorku na sportovní jachtě, jejíž palivo je z obnovitelných zdrojů. Cesta by jí měla trvat dva týdny. Mladičká Švédka je však za tento bohulibý krok kritizována, protože ona sice pluje na jachtě bez emisí, její partneři ale poletí letadlem. Cesta celého týmu na klimatický summit tak zanechá větší uhlíkovou stopu, než kdyby se všichni rozhodli letět společně v jednom letadle.



O čem se ale hlavně mluví je, jak moc velký zásah má její PR tým a rodiče do toho, co Greta dělá, říká, co si myslí. Jedná svobodně? Pochází všechno, co řekne, z její hlavy, nebo jí celou dobu někdo šeptá do ouška? Jaké jsou vůbec šance, že obyčejná šestnáctiletá dívka sama překlene onu propast mezi bezvýsledným snažením a opravdovým, trpkým zásahem do světa politiky?

