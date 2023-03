O cestovatelích v čase se tvrdí, že se mezi historickými érami pohybují za účelem upozornit na nějakou krizi. Snímek z roku 1898, na němž jsou zachycené děti hledající zlato, není výjimkou. Podezřele z něj vyčnívá tvář světové celebrity.

Mnozí černobílou fotografii považovali za podvrh. Knihovna Washingtonské univerzity v americkém Seattlu ale potvrdila, že je pravá. Našla ji ve svých archivech. Obrázek trojice dětí z aljašského Yukonu následně obletěl svět.

Zarážející na něm není fakt, že ukazuje práci nezletilých, ale to, že je dívka v popředí nápadně podobná slavné ekologické aktivistce Gretě Thunberg. Vlasy má spletené do typického copu a ve tváři zaujatý výraz.

Greta Thunberg a stará fotografie

„Je to jasné,” napsal uživatel sociální sítě Twitter s přezdívkou „DeanFriedman”. „Greta cestuje časem, aby zachránila naši planetu. Vždy ji vyšlou do kritického bodu dějin. Vysvětlovalo by to, proč vystupuje na summitu OSN.”

Jiní si zase myslí, že fotografie byla ve skutečnosti pořízená v budoucnosti a ukazuje postapokalyptický svět, kam naše planeta směřuje. Těšit se tak můžeme na těžkou práci našich potomků, prázdné obchody a život bez mobilů.

Vyvstala však také otázka, že pokud Greta Thunberg opravdu cestuje v čase, jaký pohon její stroj využívá. „Jednoznačně musí fungovat na solární energii. Uhlíková stopa by jinak byla obrovská,” vtipkuje Varun Dash na Twitteru.

Jak zachránit planetu

Sama Greta snímek nekomentovala. Má spoustu práce s organizováním demonstrací upozorňující na klimatickou krizi. Ty začala pořádat ve svých patnácti letech pod názvem „Školní stávka za klima“. Každý pátek vynechala vyučování a postavila se před švédský parlament, aby požadovala opatření proti oteplování planety.

Za necelých pět let se k ní připojilo miliony lidí. Thunberg se stala světoznámou osobností. Vydala sbírku více než 100 esejů nejen z jejího pera, ale také od významných vědců, historiků, ekonomů a novinářů, kteří navrhují, jak ekologickou katastrofu odvrátit. Aktuálně čelí kritice, že smazala svůj tweet z roku 2018 s varováním, že pokud nepřestaneme používat fosilní paliva, do pěti let lidstvo zmizí.

www.npr.org, www.outkick.com, www.nypost.com, www.edition.cnn.com