Ameriku neobjevil Kolumbus, ale výjimečná žena. Nový nález mění historii

Pomník Guðríður Þorbjarnardóttir se synem Snorri Þorfinnssonem, prvním dítětem evropského původu narozeným v Americe, Rašeliniště nebo Muzeum rašeliny Glaumbaer nebo Glaumbær, Skagafjörður, Norðurland vestra, Island

Foto: Profimedia

Je to samozřejmě řečeno s nadsázkou a Kolumbovi nikdo jeho prvenství nevezme… I když on asi první nebyl. Na Islandu byl totiž učiněn zvláštní nález, který svědčí o tom, že už 500 let před Kolumbem přeplula oceán vikinská žena. Je ona objevitelkou Ameriky? Nepsanou možná.