Gunung Padang je neolitická pyramida v Indonésii, která se nachází v provincii Západní Jáva. Je postavena z kamenů a je pokryta nánosem půdy a vegetace, což ji dělá ze vzduchu téměř neviditelnou . Původ pyramidy je stále předmětem vědeckých debat. Něco o ni ale přece jen víme.

Vzhledem k tomu, že pyramida je pokryta nánosem půdy a vegetace, je její původ a účel stále předmětem spekulací a debaty mezi archeology a vědci. Někteří tvrdí, že pyramida může být stará až 20 000 let a údajně byla postavena jako pohřebiště nebo jako místo kultovních obřadů. Jiní ale zpochybňují tuto teorii a tvrdí, že pyramida je mnohem mladší a byla postavena až v době kolem roku 500 n. l.

Bez dalších výzkumů a studií bude těžké určit s jistotou původ a účel této stavby.

Stavba neznámého účelu

Gunung Padang ve vesnici Karyamukti v regentství Cianjur, asi 100 km jižně od hlavního města Jakarty, byla objevena na počátku 20. století holandskými kolonizátory, což umožnilo organizacím její rozsáhlé studium. Dnes víme, že se pyramida rozkládá na ploše přibližně 150 000 metrů čtverečních, ale stále nevíme její skutečný účel. Ve skutečnosti se totiž jedná o celý komplex pyramid.

Tyto stavby byly postaveny pomocí důmyslných inženýrských technik, které vznikly ještě před zemědělskou revolucí a je možné, že byly používány jako duchovní centrum nebo pohřebiště. Ač je stavba nazývána pyramidou, její konstrukce není zcela typická.

Podoba pyramidy je netradiční

Megalitické naleziště Gunung Padang sestává z kamenných teras vedoucích na centrální vrchol, takže pyramida má několik úrovní. Je třeba mít na paměti, že pyramida Gunung Padang je velmi stará a je pravděpodobné, že se v průběhu let změnila nebo zničila. Měla však několik úrovní, z nichž každá měla svůj jedinečný účel, ale archeologové zatím nedokázali určit jaký, protože vykopávky byly zastaveny. Nejstarší vrstva pochází z doby 25 000 let před naším letopočtem.

Z dosavadních informací víme, že dávní lidé stavěli jednotlivé vrstvy v různých obdobích historie, jak dokázaly moderní techniky, jako je průzkum pronikavým radarem, rentgenová tomografie, 2D a 3D zobrazování a jádrové vrtání. Nejzajímavější je ale vrstva čedičových kamenů.

Záhadné čedičové kameny

Pyramidu tvoří totiž právě tyto kameny, které rámovaly terasy kolem schodů a tvořily stěny, cesty a různé prostory. Vypadaly však spíše jako vytesané sloupy. Terasovitá pyramida mohla být skutečně masivní, dokonce až třikrát větší než jávský chrám Borobudur.

Výzkumy ukázaly, že více starověkých civilizací navázalo na práci lidí, kteří přišli před nimi. Pyramida má i další zajímavé znaky, jimiž se liší od všech známých pyramid. Zatímco mayské pyramidy byly symetrické a někdy byla jejich města plánovitá, pyramida Gunung Padang je zřejmě podlouhlá stavba s půlkruhem v přední části. Právě díky netypickému tvaru byla nalezena – zajímavá topografie upoutala vědce.

Gunung Padang je megalitické naleziště nacházející se ve vesnici Karyamukti, regentství Cianjur, provincie Západní Jáva v Indonésii.

Postupně tak byly zjištěny čtyři vrstvy, z nichž první je stará zřejmě kolem 3 500 let, druhá 8 000 let a třetí vrstva od 9 500 do 28 000 let. Čtvrtá vrstva je již zmíněný vytesaný "lávový jazyk" z čedičové horniny upravený civilizací, která pyramidu postavila. To, jak bylo s čedičem pracováno, zůstává záhadou, protože se jedná o velmi tvrdý materiál, který neuměly zpracovat ani daleko vyspělejší civilizace.

Pro mnoho kontroverzí bylo naleziště v roce 2014 uzavřeno pro další vykopávky. Diskuse kolem původu pyramidy však neustaly. Kromě fundovaných vědeckých názorů se objevují i takové, že Gunung Padangu je politický nástroj k posílení indonéského nacionalismu.

Uvidíme, zda bude účel stavby jednou objasněn. Teorie na tomto videu říká, že kromě toho, že je Gunung Padang nejstarší stupňovitou pyramidou na světě, mohla být i vrcholem civilizace, která pak náhle zmizela kolem doby 10 tisíc let před Kristem, když zemi ovlivnilo tání ledovce a rozdrobilo zemi na ostrovy. Tato civilizace, který pyramidu vybudovala, možná disponovala velmi pokročilými technologiemi. I kvůli tomu je možné, že vědci dosud nenacházejí potřebné informace k bližší identifikaci stavby. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

