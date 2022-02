Geniální Haasův rukopis z 16. století popisuje, jak sestrojit vesmírnou raketu

Malí chlapci si rádi hrají na vojáky, staví si bunkry, hrdě nosí zbraň a vymýšlejí, jak vyrobit funkční válečný stroj. Konrádu Haasovi, vojenskému inženýru žijícímu v 16. století, zůstala tato záliba až do dospělosti. Navrhl třístupňovou raketu a raketu s posádkou.

Konrád Haas se pravděpodobně narodil v Dornbachu. Až do svých čtyřiceti let pracoval pro císařskou habsburskou armádu jako mistr arzenálu. V roce 1551 byl pozván samotným velkoknížetem Sedmihradska do Nagyszebenu ve východním uherském království. Tam působil jako zbrojní inženýr.

Jeho práce ho očividně bavila. Dokazuje to více než 450stránkový rukopis, jež popisuje raketovou vědu do bodu, kdy stroje vyžadují kapalné pohonné hmoty. Studie byla náhodou objevena a zveřejněna profesorem Dorem Toderichiu z Bukurešťské univerzity v roce 1961. Od té doby nepřestává odborníky fascinovat.

Haasův rukopis

Zajímavý rukopis neobsahuje jen podrobné popisy vícestupňových raket, ale zahrnuje také nákresy a balistické výpočty. Haasův projekt ukazuje válcovou náporovou komoru naplněnou hnacím plynem. Má kuželový otvor pro postupné zvětšování hořící plochy a tedy tahu. Zajímavostí je, že tento design se v moderních raketách používá i dnes. Inženýrův stroj má také moderní trysku se zvonovitou zónou.

Návrh charakterizuje také stabilizační žebra ve tvaru delty. Podrobnosti o tomto vynálezu však nenajdeme. Vědci tedy předpokládají, že rukopis byl zatím hrubým konceptem než konstrukčním plánem. Rakety měly sloužit jako nosiče ohňostrojů a zbraní. Haas však také snil o cestě do vesmíru.

Geniální vědec

V úvodu svého díla podobně vysvětluje, jaké problémy mohou s konstruováním stroje nastat. Upozorňuje na princip jeho fungování a určuje různé typy. Na jedné ze skic také popisuje „létající dům“, jež připomíná moderní vesmírnou loď.

Zbrojní inženýr navíc představuje svůj vlastní vojenský vývoj. Nákresy ukazují různé typy střel a nové složení paliv. Jako doplněk ke konvenčním práškovým složkám ledku, síry a uhlí používá „pálenku“, s jejíž pomocí se má zvýšit tah raket. „Vezměte trochu drceného prášku a nasypejte ho do brandy," píše.

Podle odborníků lze Konrádu Haasovi připsat vynálezy, jako je vícestupňová a kazetová raketa, využití různých palivových směsí v závislosti na typu rakety, výkonu, oblasti použití a designu, použití kapalného paliva a návrh vesmírné lodi.

I přesto, že konstruktér navrhoval zbraně, na konci svého díla píše: „Moje doporučení je jasné. Neválčete. Pušky nechte po střechou, aby kulky zůstaly na místě. Princ tak ušetří peníze a střelec svůj život. To je rada, kterou vám já, Konrád Haas, dávám."

