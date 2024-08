Ne každý potomek celebrit se vydá ve stopách rodičů. Žije si svůj obyčejný život, na veřejnost se o něm moc zpráv nedostane, snad jen v souvislosti s rodiči. Nejinak je to i s Haberovou dcerou, když z něho udělala dědečka. Lze-li soudit, charismatického otce vzhledem nezapře a krásy má na rozdávání.

„Přísňák“ za pultíkem poroty

Když se v roce v nevelkém, kdysi okresním městě Brezno v Banskobystrickém kraji, dne 12. dubna 1962 narodil, nic nenasvědčovalo tomu, že jednou bude jedním z pojmů našeho hudebního showbyznysu. Sice se v dětství učil hrát na housle, ale otec byl strojní zámečník, maminka pracovala v kanceláři. Než se z něho stal známý Pavol „Paľo“ Habera, vystudoval strojní průmyslovku a poté vysokou ekonomickou školu. Sotva kdo z nervózních účastníků SuperStar na Slovensku či u nás tušil, že jeho výstup svými známými a vtipnými hláškami coby dlouholetý člen poroty této oblíbené pěvecké soutěže komentuje vystudovaný ekonom.

Není jediný hudebník, zpěvák, kterého láska k hudbě odvedla od původního povolání. Talentovaný Pavol už od střední vystupoval v kapelách, v roce 1988 se stal členem kapely Team a jeho frontmanem, jak víme, dal se i na sólovou dráhu. Proslul svými džínovými kraťasy a není divu, že po pohledném Paľovi jeho fanynky šílely.

Haberovo srdce

Pavol Habera, jak se kdysi svěřil v rozhovorech, je ale rodinný typ, zastává tradiční hodnoty. Dlouhá léta žil s manželkou Naděždou. Přestože se rozešli bez větších sporů a soudních tahanic, rozvod velmi těžce nesl a byl na tom psychicky dost špatně. Mají spolu dceru Zuzanu, která se narodila, když mu bylo třiadvacet.

Ani jí se první manželství nevydařilo. Půvabná blondýnka se poprvé provdala za Lukáše Kuzmiaka v roce 2008, následující rok z Habery udělala dědečka malého Matthiase. Po čtyřech letech se rozešli. Zatímco u jejího tatínka a maminky se vytratilo vzájemné porozumění, ona se netají tím, že se prý až příliš věnovala synovi a svého muže zanedbávala.

Zuzaně nevyšel ani další vztah s rozhlasovým moderátorem Ivanem Bindasem. Po rozchodu se v roce 2014 seznámila s tehdy ještě budoucím plastickým chirurgem Mariánem Koperniechem, za něhož se hned následující rok provdala. Krátce na to se po sedmi letech stala podruhé maminkou, a to dcerky Elisabet, a Habera dvojnásobným dědečkem.

close info TASR / Profimedia / TASR / Profimedia zoom_in Pavol si užívá roli dědečka i tatínka (zde s dcerou Zuzanou a Matthiasem)

Společné snídaně

Zuzana dala autorovi známého Gottova hitu Když muž se ženou snídá vnoučata, on jí sourozence. Zklamaný z předchozího vztahu potkal na jedné společenské události krásnou topmodelku se zlomeným srdcem Danielu Peštovou (*1970), matku syna Yannicka. Ta si bouřlivým manželstvím prošla s podnikatelem, který ji psychicky ničil, týral a podváděl.

Stejné nepříjemné vzpomínky, stejné pocity a životní postoje vedly postupně k jejich společným snídaním. V roce 2002 se jim narodila dcera Ella Joy Anna (*2003), o šest let později syn Paul Henry (*2009). Pavol a Daniela jsou spolu už přes dvacet let. Krásný pár nepojí snubní prstýnky, ale vzájemná láska a úcta. Na rozdíl od nich, dcera Zuzana se na veřejnosti neobjevuje, ale svou krásnou rodinkou se občas pochlubí na sociálních sítích (viz galerie).

close info Archiv Zuzany Koperniech / Facebook / Archiv Zuzany Koperniech / Facebook zoom_in Půvabná Zuzana, dcera frontmana Teamu rysy svého otce nezapře

