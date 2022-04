Tváře Habsburků: Podívejte se na oživlé portréty, koho postihla rodová deformace

Karel II. Španělský

Patří mezi nejslavnější ústa v dějinách. Prodloužená spodní čelist a povislý spodní ret jasně charakterizuje členy habsburského rodu. Tuto rodovou deformaci si způsobili sami nesčetnými příbuzenskými sňatky. Ty přispěly také k tomu, že rod vymřel po meči.

Habsburkové se průpovídky „Co je v domě, není pro mě" rozhodně nedrželi. Právě naopak. Kvůli upevnění moci ignorovali minimálně dvě století církevní nařízení, které zakazovalo příbuzenské sňatky, a vdávali se, ženili a plodili potomky mezi sebou. Tety si braly synovce, strýcové neteře a bratranci své sestřenice. Výsledkem byl koktejl nejrůznějších fyzických a psychických postižení.

Snad nejvýraznější však byl tzv. habsburský pysk, jež lze zřetelně rozeznat na dobových portrétech. Ty se rozhodl prozkoumat mezinárodní tým vědců s cílem potvrdit nebo vyvrátit, zda byl opravdu způsoben incestním chováním členů dynastie.

Habsburský pysk

Genetici a chirurgové analyzovali deformity tváří u patnácti Habsburků na základě 66 realistických a současných portrétů. Každý z vědců se měl zaměřit na jedenáct rysů „habsburské čelisti“ a sedm rysů spojených s dalším typickým znakem této rodiny - povislým spodním rtem.

Odborníci zjistili, že obě deformace mají pravděpodobně společný genetický základ. „Děti, jež vzešly z incestního vztahu, zdědily dvě identické formy jednoho genu. Je tedy nemožné, že by habsburský pysk vznikl čistě náhodou," komentoval výsledky vedoucí výzkumu a genetik Roman Vilas z Univerzity v Santiago de Compostela.

Mezi další dědičné choroby patřila také hormonální nerovnováha, neplodnost a psychické poruchy. Ty se projevily především u monarchů ovládající Španělsko. Už matka prvního španělského krále Karla V. Johana Šílená trpěla maniodepresivitou projevující se převážně melancholií. Tu ale často doprovázely hysterické záchvaty žárlivosti a strach z denního světla. Oba její synové pak měli sklon k depresím.

Pýcha předchází pád

Historici počítají, že z jedenácti sňatků uzavřených Habsburky od 16. do 18. století bylo devět incestních. Dědičné vady také způsobily vysokou úmrtnost dětí. Poslední španělský Habsburk Karel II. sice přežil, na něm se však činy jeho rodiny podepsaly nejvíce.

Měl nepřirozeně velkou hlavu a slabou tělesnou konstituci. To způsobilo, že do šesti let téměř nechodil. Typický habsburský pysk a objemný jazyk způsobil, že nemohl pořádně jíst, mluvit a neustále slintal. Měl také problémy s vylučováním a byl neplodný. Celý život trpěl úzkostmi a depresemi. Zemřel ve 38 letech, čímž slavný rod vládnoucí ve Španělsku vymřel po meči.

