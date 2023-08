I když si na dovolené či výletě užíváme, jak se říká, všude je dobře, ale doma je nejlíp. Domů se těšila i žena z Tucsonu, a jak bez obalu říká, nejvíc na svou koupelnu a toaletu. Tu si však dalších pár dnů neužila. To, co viděla by vyděsilo nejednoho z nás...

Stalo se v Arizoně

Advokátka Michelle Lespronová byla v červenci 2023 jen na pár dní na krátké dovolené v Nashwillu. „… byla jsem pryč jen čtyři dny a těšila jsem se, že si doma v klidu odskočím na toaletu. Zvedla jsem víko a on tam byl schoulený. Díky bohu, že víko bylo dole,“ vyprávěla později. Svůj zážitek s „příšerou“ v záchodové míse nazvala tou nejděsivější noční můrou. Možná už tušíte, co se jí tam usídlilo. V záchodové míse byl stočený had.

Nevítaného návštěvníka se nejdříve snažil ze záchodu vyprostit její tatínek, ale had zalezl. Druhý den ráno zavolali firmu, Rattlesnake Solutions z Phoenixu, která se odstraňováním plazů a jiných do bytů zatoulaných živočichů zabývá.

Růžovočerný

Během dvou dnů se odborník snažil hada vytáhnout, podařilo se mu to až na třetí pokus. Byl to právě on, který „záchrannou akci“ – jak pro paní Lespronovou, tak pro hada natočil. Jednalo se o nejedovatou růžovočernou užovku pletenou, která byla přes metr dlouhá. Bryan Hughes, majitel firmy na Facebooku uvedl, že ač se do domu plaz dostane jen zřídka, přesto: „Každý rok jsme volaní k odchytu jednoho nebo dvou hadů na toaletách, a je to velmi neobvyklé.“ Říká, že se hadi obvykle dostanou do domu vodovodním potrubím skrz septiky, nebo uniknou chovatelům.

Zdroj: Youtube

Užovka pletená je „domácí“ druh, nešlo o nějakého exotického hada. Obývá nejčastěji písečné půdy s křovinami nebo borové lesy. Živí se ještěrkami, drobnými savci, ptáky a jejich vejci. Zachráněnou užovku vrátili do jejího přírodního prostředí.

A paní Lespronová?

Jak se paní Lespronová svěřila, ještě několik dnů poté, co už si užovka zase lovila někde ve své domovině, používala koupelnu pro hosty. Prý se naučila „koupelnové rituály“ na zaplašení hadů a „ …víko na záchodě nechávám vždy zavřené. Můj otec dal na všechny otvory na střeše zástěny, aby se hadi a jiná zvířata nemohli proplést dovnitř.“ Dokonce nechává i v noci, když je unavená, rozsvícené světlo. Musel ji pořádně vyděsit. Ale koho by to nechalo v klidu?

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.cbsnews.com