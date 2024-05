Hlavolamy a hádanky jsou skvělým způsobem, jak si ověřit svůj postřeh a schopnost rychle přemýšlet. Příkladem je i naše hádanka. Najdete na obrázcích jídla 4 rozdíly?

Jak rychle vám to myslí?

Havolamy a hádanky si žádají skutečně bystré a rychlé přemýšlení. Jsou tedy víc než zábavnou kratochvílí. Jsou jedinečným tréninkem pro náš mozek a všechny mozkové závity.

close info Pinterest zoom_in Potrénuj rychlost mozku: Najdi 3 rozdíly na obrázcích jídla

Odbornící se shodují, že pravidelným řešením hádanek můžeme zlepšit kognitivní schopnosti, smysl pro detail i vizuální vnímání. Je ale potřeba se důkladně zamyslet.

Bez toho by to totiž nešlo. Pokud si chcete ověřit, jak na tom se svým postřehem a rychlostí myšlení skutečně jste, neváhejte si vyzkoušet náš test. Vyřešit ho ale zvládnou jen ti nejbystřejší.

Nejprve si nastavte časovač hodinek na 9 vteřin. To je čas, který od nás dostáváte k vyřešení naší hádanky. Není to mnoho, ale můžeme vás ujistit, že těm nejbystřejším to bude stačit.

A o co vlastně jde? Na dvou zdánlivě shodných obrázcích vidíme jídlo. Snídani, která obsahuje lívance, volské oko, ovoce a chybět samozřejmě nemůže ani černá káva.

Najdete 3 rozdíly?

O co v této hádance vlastně jde? Najít mezi obrázky 3 rozdíly, které je odlišují.Rozdíly na obrázcích skutečně jsou a vaším úkolem je je najít a sdělit nám, kde přesně se nacházejí.

Pokud to vyřešíte, jste opravdový génius:

Zdroj: Youtube

Je tedy potřeba, abyste byli skutečně pozorní. Tyto hádanky jsou často mnohem náročnější, než se na první pohled může zdát. Je tedy nutné vnímat obrázky jako celek a zároveň je projít kousek po kousku.

Musíte naplno zapojit svůj mozek a pořádně přemýšlet. Vnímejte všechny důležité detaily, které vás mohou dovést k cíli. Nenechte se rozhodit tím, že na vyřešení tohoto hlavolamu máte omezený čas.

Přece jen jde o zábavu. Tak na to myslete. V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste rozdíly našli, pak vám patří veliká gratulace.

Právě jste se zařadili mezi jedince, kterým neunikne žádný – byť sebemenší – detail. Je to znamení, že vaše kongnitivní funkce jsou zcela v pořádku a vy se rozhodně nemusíte znepojojovat. Pokud ale stále nevíte, kde se rozdíly nacházejí, nezoufejte. My vám to rádi prozradíme.

První rozdíl je v ovoci, které má na obrázku 2 o něco jinou skladbu. Druhý rozdíl pak vidíme ve vejci, které má na druhém obrázku jiný tvar a poslední rozdíl se nachází přímo u hrnku s kávou, kde je na obrázku č. 2 položený zelený lístek, který však na obrázku 1 chybí. Už rozdíly vidíte?

Zdroje: www.jagranjosh.com, timesofindia.indiatimes.com, www.bolnews.com