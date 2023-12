Hádanky jsou již dlouho zdrojem intelektuálních výzev a některé z nich překračují hranice logického uvažování. Hádanka o čtyřech kloboucích, známá také jako hádanka o vězeňském klobouku, se stala virální senzací, která kombinuje sázky na život a na smrt s nutností logického uvažování.

Logika a dedukce

Představte si čtyři vězně, označené A, B, C a D, seřazené v řadě a natočené stejným směrem. Vězně A od ostatních odděluje cihlová zeď a každý vězeň má na hlavě klobouk. Dva vězni mají bílý a dva černý klobouk.

Háček nastává hned na začátku. Žádný z vězňů nezná barvu svého klobouku a visí nad nimi chmurné ultimátum: Správně určit barvu svého klobouku, a to nejpozději do 10 minut, jinak budou čelit hrozivým následkům.

Vězni spolu nemohou komunikovat.Nemohou se pohybovat ani měnit výchozí pozice. Přesto těsně předtím, než se časový limit blíží ke svému zlověstnému konci, jeden z vězňů s jistotou oznámí barvu svého klobouku. Vaším úkolem je určit, kterému vězni se tento zdánlivě nemožný výkon podařil.

Je zajímavé, že řešení hádanky "čtyř klobouků" nevyžaduje ani slovní triky, ani zavádějící nápovědy. Klíč spočívá v logické dedukci a procesu vylučování.

Znáte vítěze?

Hrdinou příběhu se stává vězeň C, který správně určí, že má na hlavě černý klobouk. Tušíte, jak k tomuto závěru dospěl? Pojďte si hádanku vyřešit spolu s námi.

Čtyři vězni, dvě barvy klobouků:

Proces eliminace začíná vyloučením vězňů A a B. Ti jsou umístěni tak, že nevidí na žádného jiného vězně, což jim znemožňuje kvalifikovaně odhadnout barvu klobouku.

V centru pozornosti tak zůstávají vězni C a D. Vězeň D, ačkoli je zdánlivě ve výhodné pozici, protože vidí klobouky vězňů B i C, přesto čelí dilematu. Pokud by vězni B a C měli klobouky stejné barvy, okamžitě by poznal barvu svého klobouku. Protože však vězni B a C mají klobouky různých barev, je vězeň D ponechán v nejistotě, podobně jako vězni A a B.

Vězeň C, který bystře pozoruje mlčení vězně D, usoudí, že vězni B a C musí mít klobouky různých barev. Kdyby byly stejné, vězeň D by promluvil. Protože vězeň B má podle pozorování bílý klobouk, vězeň C s jistotou usoudí, že jeho klobouk musí být černý.

Hádanka "čtyř klobouků" je důkazem síly logického uvažování při překonávání zdánlivě nepřekonatelných problémů. Nejde jen o klamání mysli, ale o orientaci v celém labyrintu možností, abychom dospěli ke správnému řešení.

