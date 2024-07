Hádanky a hlavolamy jsou jedním ze způsobů, jak účinně předcházet jakékoliv formě demence. Jednu hádanku pro vás máme i my. Uhádnete, která žena na obrázku donese více vody? Předem vás však musíme upozornit, že v tom je chyták. Tak pozor na něj.

Hádanka pro bystré

Hádanky a hlavolamy a další mentální cvičení nejsou jen zábavnou kratochvílí. Jsou především způsobem, jak sami pro sebe něco udělat a jak se vyhnout jakémukoliv typu demence. Například Alzheimerově chorobě.

Ta je nejčastějším typem demence. Pokud pacient onemocnění tímto onemocněním, jeho život se postupem času rapidně zhoršuje. Dochází nejen k poklesu různých funkcí mozku, zhoršuje se také celková kvalita života.

Mezi části mozku, které Alzheimerova choroba nejvíce postihuje, patří především paměť, myšlení, jazyk, plánování a samozřejmě sama osobnost postiženého.

Alzheimerova choroba tvoří až 60 % všech případů demence. Dalšími možnými typy demence, kterými je světová populace zatížená, jsou vaskulární demence, demence s Lewyho tělísky či frontotemporální demence.

Pokud jste doteď toto onemocnění brali spíše na lehkou váhu, pak vás nejspíš vyvedeme z omylu. Demence je velmi závažný problém.

Bystrozrací to daji

Celosvětově je tak určitou formou demence postižených více než 44 miliónů lidí. Odborníci se shodují, že v roce 2030 se tento počet může téměř zdvojnásobit.

IQ hry, které musíte zkusit:

Zdroj: Youtube

Predikce je přibližně 76 miliónů celosvětové populace, což je skutečně hrozivé číslo. Proto je nutné začít včas s účinnou prevencí.

Tou jsou, jak už bylo řečeno na začátku, například hádanky a hlavolamy, které nás nutí přemýšlet a také hledat správné řešení.

Pokud vám na vašem mentálním zdraví záleží, a chcete jakékoliv formě demence předcházet, na nic nečekejte a zkuste si hádanku, kterou vám přinášíme. Na zdánlivě obyčejném obrázku jsou vyobrazené dvě ženy.

Jedna nese dvě vědra s vodou a druhá, jdoucí za ní, dva kbelíky. Vaším úkolem je určit, která z žen nese větší množství vody. Jen skutečně bystrozrací jedinci na to přijdou. Budete patří mezi ně?

Pokud stále nevíte, která z žen to je, nezoufejte. My řešení známe a rádi vám jej sdělíme. Ačkoli druhá žena možná nese dva malé kbelíky, je ona tou, která nese více vody. Žena v popředí má totiž jedno vědro rozbité. Vidíte to?

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.timesnownews.com, timesofindia.indiatimes.com